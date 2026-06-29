ФОТО: Lidl начал снос зданий в Торнякалнсе

«Эта территория долгое время не использовалась, а находящиеся на ней здания уже отслужили свое. Демонтажные работы позволят привести собственность в порядок и устранить ситуации, когда на территорию регулярно проникают посторонние лица. Наша цель — обеспечить, чтобы территория была ухоженной, просматриваемой и безопасной как для жителей, так и для окружающей среды, чтобы мы могли развиваться здесь», — отметил руководитель департамента недвижимости Lidl Latvija Янис Ивдрис.