ФОТО: Lidl начал снос зданий в Торнякалнсе
Ритейлер Lidl планирует развитие в Торнякалнсе, поэтому начал демонтаж нескольких зданий по адресам улица Мукусалас, 72 и улица Карля Улманя гатве, 2A. Работы проводятся в соответствии с утвержденным проектом демонтажа и предусматривают снос расположенных на территории строений.
На принадлежащем Lidl Latvija участке площадью 16 359 квадратных метров находятся девять зданий разного назначения, в том числе административные здания, производственный цех, склады и другие вспомогательные постройки. Самые крупные из них занимают более 1200 квадратных метров, включая бывший производственный цех площадью 2454,9 квадратного метра и два административных здания площадью 2292,6 и 1216,6 квадратного метра. Большинство построек технически и функционально устарели, поэтому было принято решение их демонтировать.
«Эта территория долгое время не использовалась, а находящиеся на ней здания уже отслужили свое. Демонтажные работы позволят привести собственность в порядок и устранить ситуации, когда на территорию регулярно проникают посторонние лица. Наша цель — обеспечить, чтобы территория была ухоженной, просматриваемой и безопасной как для жителей, так и для окружающей среды, чтобы мы могли развиваться здесь», — отметил руководитель департамента недвижимости Lidl Latvija Янис Ивдрис.
О дальнейших планах развития этой территории Lidl Latvija сообщит отдельно.