Литва требует единого решения ЕС по убежищу для украинских мужчин призывного возраста
Фото: Shutterstock
В ЕС обсуждают ограничения для украинцев призывного возраста.
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Литва требует единого решения ЕС по убежищу для украинских мужчин призывного возраста

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

Литва не поддержала автоматическое лишение украинских мужчин призывного возраста права на убежище. Вильнюс заявил, что столь важное решение должно приниматься только при согласии всех стран Европейского союза.

В связи с предложением Европейской Комиссии (ЕК) прекратить предоставление убежища украинцам призывного возраста, Министерство внутренних дел Литвы заявляет, что такое решение требует консенсуса всех государств-членов. 

«Мы считаем, что всем странам ЕС необходим единый подход к этому вопросу — в противном случае различные правила в государствах-членах будут способствовать неконтролируемой миграции людей, спасающихся от войны, из одной страны ЕС в другую», — говорится в комментарии министерства, предоставленном агентству BNS в пятницу.

«При рассмотрении этого предложения Литве важно проанализировать как правовые аспекты, так и потенциальную административную и судебную нагрузку, а также влияние этого решения на общую систему предоставления убежища», — отметило Министерство внутренних дел.

С другой стороны, министерство выразило поддержку общей стратегии ЕС по постепенному выходу из системы временной защиты. «Учитывая, что ситуация с безопасностью в Украине остается нестабильной, целесообразно поощрять украинцев к переходу на другие правовые статусы — например, к получению вида на жительство на основании трудоустройства», — говорится в заявлении Министерства внутренних дел.

«Литва готова искать компромисс в Совете ЕС, если государства-члены будут склонны ввести ограничения для мужчин призывного возраста», — добавило министерство.

В Брюсселе заявили, что изменения были внесены по просьбе Киева, поскольку украинские военные сталкиваются с нехваткой персонала на пятом году российского вторжения.

Данная поправка будет применяться только к новым заявителям и не затронет украинских мужчин призывного возраста, которым уже была предоставлена ​​временная защита в ЕС. Европейская Комиссия предлагает продлить срок предоставления убежища другим украинцам, бежавшим от войны, еще на один год, до 4 марта 2028 года.

Этот шаг Брюсселя предпринят на фоне обсуждения странами ЕС будущего схемы временной защиты украинцев, в рамках которой уже было предоставлено убежище более чем 4 миллионам человек, спасающимся от полномасштабного вторжения России, начавшегося в 2022 году.

Согласно данным ЕС, взрослые мужчины составляют около 27%, женщины — 43%, а несовершеннолетние — 30% всех украинцев, в настоящее время находящихся под защитой Европейского сообщества. Крупнейшие украинские общины расположены в Германии, Польше и Чехии.

В условиях военного положения в Украине мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет, как правило, запрещено покидать страну, в то время как мужчины в возрасте от 25 до 60 лет могут быть призваны в вооруженные силы.

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