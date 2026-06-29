Литва требует единого решения ЕС по убежищу для украинских мужчин призывного возраста
Литва не поддержала автоматическое лишение украинских мужчин призывного возраста права на убежище. Вильнюс заявил, что столь важное решение должно приниматься только при согласии всех стран Европейского союза.
В связи с предложением Европейской Комиссии (ЕК) прекратить предоставление убежища украинцам призывного возраста, Министерство внутренних дел Литвы заявляет, что такое решение требует консенсуса всех государств-членов.
«Мы считаем, что всем странам ЕС необходим единый подход к этому вопросу — в противном случае различные правила в государствах-членах будут способствовать неконтролируемой миграции людей, спасающихся от войны, из одной страны ЕС в другую», — говорится в комментарии министерства, предоставленном агентству BNS в пятницу.
«При рассмотрении этого предложения Литве важно проанализировать как правовые аспекты, так и потенциальную административную и судебную нагрузку, а также влияние этого решения на общую систему предоставления убежища», — отметило Министерство внутренних дел.
С другой стороны, министерство выразило поддержку общей стратегии ЕС по постепенному выходу из системы временной защиты. «Учитывая, что ситуация с безопасностью в Украине остается нестабильной, целесообразно поощрять украинцев к переходу на другие правовые статусы — например, к получению вида на жительство на основании трудоустройства», — говорится в заявлении Министерства внутренних дел.
«Литва готова искать компромисс в Совете ЕС, если государства-члены будут склонны ввести ограничения для мужчин призывного возраста», — добавило министерство.
Так Министерство внутренних дел прокомментировало предложение Европейской Комиссии прекратить предоставление убежища украинцам призывного возраста, желающим поселиться в странах ЕС.
В Брюсселе заявили, что изменения были внесены по просьбе Киева, поскольку украинские военные сталкиваются с нехваткой персонала на пятом году российского вторжения.
Данная поправка будет применяться только к новым заявителям и не затронет украинских мужчин призывного возраста, которым уже была предоставлена временная защита в ЕС. Европейская Комиссия предлагает продлить срок предоставления убежища другим украинцам, бежавшим от войны, еще на один год, до 4 марта 2028 года.
Этот шаг Брюсселя предпринят на фоне обсуждения странами ЕС будущего схемы временной защиты украинцев, в рамках которой уже было предоставлено убежище более чем 4 миллионам человек, спасающимся от полномасштабного вторжения России, начавшегося в 2022 году.
Согласно данным ЕС, взрослые мужчины составляют около 27%, женщины — 43%, а несовершеннолетние — 30% всех украинцев, в настоящее время находящихся под защитой Европейского сообщества. Крупнейшие украинские общины расположены в Германии, Польше и Чехии.
В условиях военного положения в Украине мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет, как правило, запрещено покидать страну, в то время как мужчины в возрасте от 25 до 60 лет могут быть призваны в вооруженные силы.