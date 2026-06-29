SAB: Россия может готовить провокации против Балтии, но риск большого нападения очень низкий
Латвийская спецслужба допускает, что Россия в ближайшее время может усилить гибридные атаки и провокации против стран Балтии, пытаясь давить на НАТО и ослабить поддержку Украины. При этом в SAB подчеркивают: вероятность масштабного военного нападения России на Балтию сейчас остается очень низкой.
Бюро по защите Сатверсме (SAB) считает, что существует вероятность того, что Россия в ближайшее время может осуществить гибридные атаки и провокации против стран Балтии, чтобы усилить психологическое давление на государства НАТО, их должностных лиц и общество.
Цель такого давления — добиться того, чтобы страны НАТО, опасаясь возможной эскалации с Россией, сократили поддержку Украины или были готовы пойти на уступки России в контексте войны в Украине и ее возможного дипломатического урегулирования, пояснили в SAB. По данным спецслужбы, для потенциального достижения этих целей Россия в последнее время уже усилила психологические и информационные кампании против западных стран.
По мнению SAB, вероятность того, что такие российские провокации окажутся эффективными и заставят НАТО изменить политику поддержки Украины, очень низкая.
Однако российскому режиму свойственен крайне закрытый и автократический процесс принятия решений, при котором должностные лица получают избирательно отобранную и некритическую информацию. Это существенно повышает риск просчетов со стороны российского режима, в том числе при принятии решений о действиях против НАТО, отмечает SAB.
По оценке бюро, усиление давления России на НАТО в значительной степени может быть связано с ее нынешней неспособностью добиться военных успехов в войне против Украины, а также с растущим внутриполитическим и экономическим давлением на режим Владимира Путина.
Несмотря на возможные гибридные атаки, SAB подчеркивает, что вероятность масштабного конвенционального нападения России на страны Балтии сейчас очень низкая. У России в настоящее время нет возможностей для такого нападения, поскольку большая часть ее военных ресурсов сосредоточена на фронте в Украине, указывает SAB.