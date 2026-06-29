SAB: Россия может готовить провокации против Балтии, но риск большого нападения очень низкий

Цель такого давления — добиться того, чтобы страны НАТО, опасаясь возможной эскалации с Россией, сократили поддержку Украины или были готовы пойти на уступки России в контексте войны в Украине и ее возможного дипломатического урегулирования, пояснили в SAB. По данным спецслужбы, для потенциального достижения этих целей Россия в последнее время уже усилила психологические и информационные кампании против западных стран.