Открытие регаты Gulf of Riga Regatta 2026
28 июня Даугаву у Рижского пассажирского порта заполнили паруса: в Риге открылась девятая Gulf of Riga Regatta, или GoRR, — ...
В Риге установлен мировой рекорд по одновременному дутью в туманные горны
Вечером 28 июня Даугава в центре Риги на несколько минут превратилась в огромную звуковую площадку: у Вантового моста одновременно загудели сотни туманных горнов. Так Латвия отметила столетие организованного парусного спорта — и сразу вошла в историю Guinness World Records.
Новый мировой рекорд был установлен в категории «Наибольшее число людей, одновременно дующих в туманные горны». В акции приняли участие 611 человек. По условиям рекорда, они должны были одновременно дуть в горны более десяти секунд — и с этой задачей справились.
Попытка рекорда проходила в акватории Рижского порта при поддержке Рижского самоуправления. За происходящим следили стюарды, независимые свидетели и официальный судья Guinness World Records Правин Пател. Именно он после проверки подтвердил: результат засчитан. Официальными обладателями рекорда стали Латвийский союз парусного спорта и Рижское агентство инвестиций и туризма.
«Было здорово находиться в самом центре Риги, на Даугаве, вместе с таким количеством лодок и людей, которые участвовали в установлении нового мирового рекорда. Это было действительно впечатляюще!» — сказал Правин Пател.
По его словам, после возвращения в порт были подведены итоги: 611 участников одновременно дули в туманные горны и выполнили все необходимые условия. «Поздравляю всех участников, организаторов и всю Латвию!» — добавил судья.
Туманный горн был выбран не случайно. Для яхтсменов это хорошо знакомый сигнал безопасности, но в этот вечер он стал еще и символом единства. Его звук объединил на Даугаве спортсменов, тренеров, клубы, семьи, друзей и людей разных поколений, связанных с парусным спортом.
В этом году исполняется 100 лет с тех пор, как парусный спорт в Латвии начал развиваться как организованное движение. Президент Латвийского союза парусного спорта Каспарс Рожкалнс отметил, что в юбилейный год хотелось создать событие, которое объединило бы парусное сообщество и одновременно показало бы Латвию как страну, тесно связанную с водой.
«Сегодня на Даугаве звуки туманных горнов объединили очень большую семью яхтсменов. Это доказывает, что парусный спорт в Латвии живой, открытый и ждет новых энтузиастов, которые поведут его в следующий век», — сказал Рожкалнс.
После рекорда праздник на воде продолжился. По Даугаве прошел торжественный парад яхтенного флота международной регаты Gulf of Riga Regatta, или GoRR. Зрители могли наблюдать его из района Рижского пассажирского порта. В параде участвовали почти 100 плавсредств, из них 48 — участники соревнований GoRR.
Вечером в яхт-клубе Auda состоялась официальная церемония открытия регаты и вручение сертификата Guinness World Records.
Директор GoRR Валтерс Романс отметил, что старт регаты уже третий год подряд становится событием не только для спортсменов, но и для жителей и гостей Риги. По его словам, в центре столицы зрителям показывают соревновательный флот и дают возможность увидеть красоту парусного спорта с берега.
«Но с открытия спортивная история GoRR только начинается. Впереди неделя и пять этапов соревнований от Риги до Пярну», — сказал Романс.
Открытие регаты в центре Риги, по словам организаторов, показывает и потенциал Даугавы — не только как красивой части городского пейзажа, но и как пространства для спорта, туризма и городских событий международного уровня.
Председатель Рижской думы Виестурс Клейнбергс поздравил латвийских яхтсменов с юбилеем и мировым рекордом, подчеркнув, что такие события помогают сделать Даугаву более активной и доступной частью города.
«Парусный спорт и водный туризм — одно из направлений развития Риги. Даугава — важный ресурс города, который до сих пор не использован в полной мере, но обладает огромным потенциалом», — отметил Клейнбергс.
В этом году Gulf of Riga Regatta проходит уже в девятый раз. Регата продлится с 27 июня по 3 июля по маршруту Рига — Кихну — Пярну. После открытия в Риге команды выйдут на пять соревновательных этапов.