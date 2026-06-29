В Риге установлен мировой рекорд по одновременному дутью в туманные горны

В этом году исполняется 100 лет с тех пор, как парусный спорт в Латвии начал развиваться как организованное движение. Президент Латвийского союза парусного спорта Каспарс Рожкалнс отметил, что в юбилейный год хотелось создать событие, которое объединило бы парусное сообщество и одновременно показало бы Латвию как страну, тесно связанную с водой.