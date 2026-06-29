Пьяная пара устроила хаос на рейсе Ryanair из Риги - самолету пришлось совершить экстренную посадку

По словам пассажирки, самолет был полностью заполнен, и большинство пассажиров составляли семьи с детьми, в том числе с младенцами. Незадолго до вылета на борт поднялась пара с несколькими пакетами из магазинов, в которых находились алкогольные напитки. Оба начали употреблять алкоголь еще до взлета и продолжили пить во время полета.