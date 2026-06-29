Латвию снова накроет сильная жара.
В Латвии
Сегодня 08:37
В понедельник в Латвии местами ожидается очень сильная жара
Понедельник в Латвии снова пройдет под знаком жары: синоптики обещают до +32 градусов, почти безоблачное небо и высокий индекс ультрафиолета.
Днем погода будет преимущественно солнечной и сухой, лишь временами на небе могут появляться отдельные облака.
Ветер продолжит дуть слабо, и во многих местах страны ожидается сильная жара, местами даже очень сильная: воздух прогреется до +27…+32 градусов. На побережье будет прохладнее — там ожидается +23…+26 градусов. Индекс ультрафиолетового излучения будет высоким.
В Риге также ожидается сухой и солнечный день. Сохранится слабый ветер, а температура воздуха поднимется до +28…+30 градусов.