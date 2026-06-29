В понедельник в Латвии местами ожидается очень сильная жара

Ветер продолжит дуть слабо, и во многих местах страны ожидается сильная жара, местами даже очень сильная: воздух прогреется до +27…+32 градусов. На побережье будет прохладнее — там ожидается +23…+26 градусов. Индекс ультрафиолетового излучения будет высоким.