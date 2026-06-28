Открытие регаты Gulf of Riga Regatta 2026
28 июня Даугаву у Рижского пассажирского порта заполнили паруса: в Риге открылась девятая Gulf of Riga Regatta, или GoRR, — ...
ФОТО: Даугаву заполнили паруса - в Риге прошел зрелищный парад яхт
28 июня Даугаву у Рижского пассажирского порта заполнили паруса: в Риге открылась девятая Gulf of Riga Regatta, или GoRR, — крупнейшая ежегодная международная морская парусная регата в Латвии. Старт превратился в городское событие: парад яхт прошел на фоне Вантового моста, Старой Риги и современных высоток, а к набережной пришли сотни зрителей.
На воде было все, что делает такие мероприятия зрелищными: спортивные яхты, катамараны, суда с флагами, команды в белой форме, гости на палубах и яркие паруса. Особенно выделялась яхта SLAM с большим розовым парусом — на синей воде и фоне городских зданий она выглядела почти как отдельный символ вечера. Рядом проходили классические парусники и современные гоночные лодки, а старинное судно с латвийским флагом добавило параду почти историческую интонацию.
Открытие GoRR в этом году было посвящено не только началу регаты, но и столетию латвийского парусного спорта. Одним из главных эпизодов стала попытка установить рекорд Гиннесса в категории «Самое большое количество людей, одновременно дующих в туманные горны». Она была запланирована на 18.20, после чего в 18.30 начался парад парусных яхт.
Директор GoRR Валтерс Романс ранее отмечал, что старт регаты в Риге важен именно потому, что делает парусный спорт видимым для города. Вечером это ощущалось буквально: Даугаву на несколько часов превратили в открытую сцену, где спорт, летний праздник и рижский пейзаж сложились в одну картину.
Спортивная часть регаты начнется в понедельник, 29 июня, с этапа Рижского порта. Яхты отправятся к старту примерно с 10.30 до 11.30, а первый старт запланирован на 12.00 в Рижском заливе неподалеку от даугавских молов. Наблюдать за гонкой можно будет с молов у места впадения Даугавы в залив. Возвращение яхт в яхт-клуб Auda ожидается примерно с 14.30 до 15.30.
В этом году GoRR впервые использует радиоуправляемые буи — radio marks. Они позволяют точнее размещать гоночные знаки на воде и быстрее менять дистанцию в зависимости от ветра и условий. За движением яхт можно следить и онлайн — в приложении Kwindoo.
Маршрут GoRR 2026 проходит по линии Рига — Кихну — Пярну. После рижского этапа, 30 июня, флот отправится к острову Кихну, 1 июля стартует в сторону Пярну, а 2 и 3 июля соревнования продолжатся уже там. Финальное награждение победителей общего зачета состоится вечером 3 июля в Пярнуском яхт-клубе.
Всего участие в регате заявили 48 команд из Латвии, Эстонии, Литвы и Финляндии. На старт возвращаются и пять победителей прошлого года — RHINO, SIREN, ELLI, DREAM и KANI KELI. В рамках GoRR определят победителей самой регаты и Открытого чемпионата Латвии по морскому парусному спорту, а в самой спортивной группе яхт пройдет борьба за символический Кубок Ливонии.