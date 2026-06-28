ФОТО: Даугаву заполнили паруса - в Риге прошел зрелищный парад яхт

На воде было все, что делает такие мероприятия зрелищными: спортивные яхты, катамараны, суда с флагами, команды в белой форме, гости на палубах и яркие паруса. Особенно выделялась яхта SLAM с большим розовым парусом — на синей воде и фоне городских зданий она выглядела почти как отдельный символ вечера. Рядом проходили классические парусники и современные гоночные лодки, а старинное судно с латвийским флагом добавило параду почти историческую интонацию.