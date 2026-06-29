Разгрузить Сатеклес, угодить Lidl и вписаться в Rail Baltica: Рига задумала мега-перестройку перекрестка
Рижское самоуправление планирует масштабную реконструкцию перекрестка улиц Лачплеша и Сатеклес стоимостью около 2,24 млн евро.
Цель проекта — улучшить транспортную инфраструктуру перекрестка: усовершенствовать организацию движения и пропускную способность, повысить безопасность для всех участников движения, а также улучшить инфраструктуру общественного транспорта, пешеходов и велосипедистов.
Планируется перестройка перекрестка с улучшением организации движения — оптимизацией и расширением полос, строительством новых полос для поворота, а также модернизацией системы светофоров.
Также планируется строительство пешеходной и велоинфраструктуры — новых пешеходных переходов, островков безопасности и отделенной велодорожки.
Для общественного транспорта предусмотрено место для автобусной полосы и улучшенные остановки. Кроме того, проект предусматривает перестройку ливневой канализации, дренажа, электроснабжения, освещения, сетей связи, светофоров и защиты теплотрассы.
Ориентировочная стоимость строительства оценивается в 2 244 209 евро без налога на добавленную стоимость.
Проект будет связан с территорией Lidl и прилегающей инфраструктурой на улице Лачплеша, 76, с железнодорожным мостом Rail Baltica в Риге, а также с уже реализованными проектами электроснабжения.
Как пояснили агентству LETA в самоуправлении, сейчас завершается стадия проектирования и идет согласование документации. Срок начала строительства пока не определен. Он будет зависеть от утверждения инвестиционного плана и выделения финансирования.