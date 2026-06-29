"Не повторяйте наших ошибок": чем закончился эксперимент со снятием пенсионных накоплений в Эстонии

Эксперт также обратила внимание на еще одно важное различие между странами Балтии. По ее словам, совокупный размер пенсионных взносов в Латвии сегодня остается самым низким. «Мы суммарно перечисляем на первый и второй пенсионные уровни меньше всех — только 20%. В Эстонии и Литве те, кто участвует во втором уровне, платят больше. Уже сейчас рассчитано, что именно поэтому в будущем пенсии в Эстонии могут быть выше — просто потому, что люди туда больше перечисляют», — заключила представитель Банка Латвии.