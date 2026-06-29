"Не повторяйте наших ошибок": чем закончился эксперимент со снятием пенсионных накоплений в Эстонии
Латвии не стоит повторять путь Эстонии, где после пенсионной реформы тысячи людей забрали свои накопления, а всплеск потребления лишь подстегнул инфляцию. В Банке Латвии предупреждают: чужие ошибки могут дорого обойтись.
Латвии следует внимательно изучить опыт Эстонии и Литвы, прежде чем принимать решения о реформировании второго пенсионного уровня. Об этом в программе TV24 «Latvijas labums» заявила руководитель управления надзора за страхованием и пенсиями Банка Латвии Эвия Дундуре.
По ее словам, реформа второго пенсионного уровня в Эстонии была прежде всего политическим решением. Ее сторонники исходили из того, что жители смогут самостоятельно эффективнее распоряжаться своими пенсионными накоплениями.
«Инициатива реформы второго пенсионного уровня в Эстонии была политически мотивирована. Конечно, существовало и обоснование, что люди умеют инвестировать лучше. Мы знаем, что жители Эстонии несколько более финансово грамотны, поэтому на это можно было рассчитывать. Но что произошло на самом деле?» — рассказала Дундуре.
Власти Эстонии разрешили гражданам досрочно получить накопления второго пенсионного уровня, однако одновременно ввели ряд серьезных ограничений. В частности, те, кто снимал деньги, прекращали дальнейшее участие во втором пенсионном уровне, а все их социальные взносы направлялись только в первый пенсионный уровень. Кроме того, им запретили возвращаться в систему в течение десяти лет.
«Все было сделано для того, чтобы люди подумали дважды, пять раз, десять раз, прежде чем снимать деньги», — подчеркнула эксперт.
При этом желающие досрочно получить накопления должны были заплатить подоходный налог, несмотря на то, что обычные пенсионные выплаты в Эстонии этим налогом не облагаются.
По словам Дундуре, ограничения не остановили жителей: около 30% участников системы все же решили вывести свои накопления.
«Примерно 30% людей забрали свои деньги. Это очень похоже на те расчеты, которые показывают, что потенциально могло бы произойти и в Латвии», — отметила представитель Банка Латвии.
Эксперт считает, что массовое снятие средств привело к резкому росту потребительских расходов. «Потребление разогнало инфляцию», — сказала она. По ее словам, этот процесс совпал по времени с пандемией Covid-19 и последующими кризисами, которые и без того способствовали ускорению роста цен. Однако дополнительный приток денег в экономику лишь усилил инфляционное давление.
«По сути, сами эстонцы говорят, что это стало началом их проблем. Это был не единственный фактор, но очень сильный фактор. Они сами говорят: "Пожалуйста, не повторяйте наших ошибок, учитесь на чужих ошибках"», — подчеркнула Дундуре.
Отдельно эксперт остановилась на литовской модели. Она пояснила, что напрямую сравнивать Литву с Латвией нельзя, поскольку система формирования второго пенсионного уровня там устроена иначе.
В Литве участие во втором пенсионном уровне давно является фактически добровольным. Всех работников автоматически подключают к системе, однако в течение определенного времени они могут отказаться от участия. Если человек остается, он перечисляет на накопления дополнительно 3% своей брутто-зарплаты, а государство доплачивает еще сумму, эквивалентную 1,5% средней заработной платы по стране.
При этом, если участник впоследствии решает забрать накопления, он получает только собственные взносы. «Когда в Литве разрешают снять эти деньги, они не возвращают ту часть, которую доплатило государство. Можно получить только свои три процента», — пояснила Дундуре.
Она подчеркнула, что именно поэтому прямое сравнение литовской и латвийской систем некорректно.
Эксперт также обратила внимание на еще одно важное различие между странами Балтии. По ее словам, совокупный размер пенсионных взносов в Латвии сегодня остается самым низким. «Мы суммарно перечисляем на первый и второй пенсионные уровни меньше всех — только 20%. В Эстонии и Литве те, кто участвует во втором уровне, платят больше. Уже сейчас рассчитано, что именно поэтому в будущем пенсии в Эстонии могут быть выше — просто потому, что люди туда больше перечисляют», — заключила представитель Банка Латвии.