"Не повторяйте наших ошибок": чем закончился эксперимент со снятием пенсионные накопления в Эстонии

«Инициатива реформы второго пенсионного уровня в Эстонии была политически мотивирована. Конечно, существовало и обоснование, что люди умеют инвестировать лучше. Мы знаем, что жители Эстонии несколько более финансово грамотны, поэтому на это можно было рассчитывать. Но что произошло на самом деле?» — рассказала Дундуре.