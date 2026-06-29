В Москве дефицит бензина приводит к конфликтам: женщины едва не подрались в очереди на заправке. ВИДЕО

Топливный кризис в России и на оккупированном ею Крымском полуострове является прямым следствием целенаправленной военной кампании Украины против российской энергетической инфраструктуры. С начала этого года Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников нанесли не менее 40 ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и важным логистическим узлам.