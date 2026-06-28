Жители столицы все хуже оценивают работу депутатов Рижской думы

Более позитивно работу думы оценивали респонденты в возрасте от 18 до 34 лет, с высшим образованием, те, кто в семье говорит в основном на латышском языке, работающие в публичном секторе, а также участники опроса со средне-высокими или высокими доходами, проживающие в Видземском предместье, Курземском районе и Земгальском предместье.