Жители столицы все хуже оценивают работу депутатов Рижской думы
Всего за полгода отношение рижан к работе Рижской думы заметно ухудшилось. Согласно новому опросу, число недовольных уже превысило количество тех, кто положительно оценивает работу самоуправления.
За последние полгода ухудшилась оценка жителями деятельности Рижской думы, свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским центром SKDS по заказу столичной думы.
По сравнению с результатами опроса в ноябре 2025 года в мае индекс удовлетворенности жителей работой думы снизился с -0,9 до -4,6. Негативно работу Рижской думы оценивали 46%, позитивно - 43% опрошенных рижан.
Существенно отличается оценка работы думы гражданами и негражданами. Граждане в мае оценивали работу думы более положительно, чем респонденты без гражданства. Индекс оценки граждан составил +0,1, а неграждане оценили ее на -26,6.
Более позитивно работу думы оценивали респонденты в возрасте от 18 до 34 лет, с высшим образованием, те, кто в семье говорит в основном на латышском языке, работающие в публичном секторе, а также участники опроса со средне-высокими или высокими доходами, проживающие в Видземском предместье, Курземском районе и Земгальском предместье.
Более критично работу думы оценивали респонденты в возрасте 45 лет и старше, с основным или средним образованием, русскоязычные, занятые в частном секторе, проживающие в Латгальском предместье и Зиемельском районе.
Опрос проводился в мае этого года, в нем участвовали 804 задекларированных в Риге жителя в возрасте от 18 до 75 лет.