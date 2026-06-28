Хакер хочет получить более 600 тысяч евро за возврат украденных данных Latvijas valsts meži

"Мы довольно четко видим, что он использовал очень много уязвимостей в программном обеспечении. Самая главная, с которой он начал, была GEO, где уже два года существовала уязвимость, которая должна была быть устранена. Насколько я знаю из внутренней информации, почти на всех серверах была установлена новейшая версия, но на одном сервере осталась старая. Этот сервер и был использован. Затем была использована серия уязвимостей в старом программном обеспечении, при этом одна уязвимость относится даже к 2019 году, то есть программное обеспечение не обновлялось семь лет", - указал эксперт.