Лето сбавит обороты: к выходным температура в Латвии упадет ниже +20

В среду небо будет частично облачным, но со второй половины дня облачность усилится, и местами в западных и центральных районах ожидается дождь. При слабом ветре ночью местами на западе образуется туман. Ночью температура воздуха понизится до +13…+16 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до +24…+29 градусов. Во многих местах на побережье и местами в Курземе ожидается более прохладная погода — +18…+23 градуса.