Лето сбавит обороты: к выходным температура в Латвии упадет ниже +20
После знойного начала недели погода в Латвии начнет меняться: уже со вторника ожидаются дожди и грозы, а к выходным жара отступит — в большинстве регионов температура днем не поднимется выше +20 градусов.
В ночь на понедельник небо будет частично облачным, местами на западе облака принесут небольшой кратковременный дождь, однако день пройдет преимущественно ясным и сухим. Будет дуть слабый ветер. Ночью температура воздуха понизится до +17…+21 градуса, местами в центральных районах ожидается тропическая ночь, а днем воздух прогреется до +27…+32 градусов. Во многих местах на побережье будет немного прохладнее — +22…+26 градусов. Индекс ультрафиолетового излучения будет высоким.
Во вторник Латвию с запада пересечет зона облачности, которая принесет кратковременные дожди, а местами — грозы с сильными ливнями. При слабом ветре ночью в отдельных районах образуется дымка. Ночью воздух остынет до +16…+21 градуса, днем температура повысится до +23…+28 градусов, во многих местах на побережье будет на пару градусов прохладнее.
В среду небо будет частично облачным, но со второй половины дня облачность усилится, и местами в западных и центральных районах ожидается дождь. При слабом ветре ночью местами на западе образуется туман. Ночью температура воздуха понизится до +13…+16 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до +24…+29 градусов. Во многих местах на побережье и местами в Курземе ожидается более прохладная погода — +18…+23 градуса.
Во второй половине недели, по мере усиления влияния циклонов, небо будет чаще затянуто облаками, а осадки охватят более широкую территорию, местами возможны грозы. Погода станет прохладнее: к выходным на большей части территории страны днем воздух не прогреется выше +20 градусов.