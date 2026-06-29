Руководство крупного латвийского города ответило на животрепещущий вопрос жителей
Муниципалитет Лиепаи получил вопросы о том, разрешено ли в городе использование соли или других химических веществ для борьбы с сорняками на прилегающих к зданиям общественных территориях. Ответ оказался интересным.
Сорняки между брусчаткой — частая проблема во дворах, на тротуарах и подъездных дорожках. Многие для их удаления на прилегающих к зданиям территориях используют соль или другие химические средства, однако они разрушают брусчатку, почву, озеленение и наносят вред окружающей среде.
"Хотя нет единого запрета, который полностью запрещал бы применение химических веществ для борьбы с сорняками на мощении или в общественных местах, рекомендуется выбирать экологичные и безопасные методы, не создающие рисков для людей, животных, инфраструктуры и природы", - сообщает самоуправление портового города.
Самый простой и экологичный способ по‑прежнему — ручная прополка с использованием специального извлекателя сорняков или узкой тяпки. Рекомендуется пропалывать после дождя, когда почва влажная и сорняки легче выдернуть с корнем. Регулярная прополка предотвращает осемнение сорняков и со временем уменьшает их количество.
Также регулярный уход за мощением — уборка листьев и грязи, недопущение накопления почвы — значительно снижает распространение сорной растительности.
Есть и другие, менее вредные для окружающей среды способы борьбы с сорняками, например, использование горячей воды. Кипяток эффективно уничтожает листья и корни сорняков, особенно молодых, или термическая обработка сорняков с помощью специальной горелки. В этом случае важно соблюдать правила пожарной безопасности.
Почему не стоит использовать соль и химические средства? Они:
- представляют опасность для домашних животных и детей
- повреждают инфраструктуру и озеленение
- в долгосрочной перспективе могут попадать в почву и грунтовые воды, ухудшая качество окружающей среды.
Смоуправление напоминает, что не существует метода, который избавил бы от сорняков раз и навсегда, поскольку семена переносятся ветром, а также птицами и животными.
Хотя достижение желаемого результата может потребовать немного больше времени и усилий, власти Лиепаи призывают каждого жителя, заботясь о чистой и ухоженной среде, выбирать экологичные методы, не нанося вреда ни людям, ни животным, ни инфраструктуре.