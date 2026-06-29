Руководство крупного латвийского города ответило на животрепещущий вопрос жителей

Сорняки между брусчаткой — частая проблема во дворах, на тротуарах и подъездных дорожках. Многие для их удаления на прилегающих к зданиям территориях используют соль или другие химические средства, однако они разрушают брусчатку, почву, озеленение и наносят вред окружающей среде.