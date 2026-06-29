В крупнейшей стране Евросоюза хотят вернуть обязательную службу в армии

По информации DW, министр обороны ФРГ Борис Писториус стремится с помощью реформы призыва выполнить цели НАТО - до конца 2035 года обеспечить готовность 460 000 военнослужащих на случай кризисных ситуаций или войн. Для этого количество действующих военнослужащих необходимо увеличить с нынешних 185 тысяч до как минимум 260 тысяч, а число резервистов - с 60 до 200 тысяч.