В крупнейшей стране Евросоюза хотят вернуть обязательную службу в армии
Власти Германии рассматривают возможность вернуть обязательный призыв в армию. Об этом сообщают СМИ ФРГ.
Если к середине 2027 года станет ясно, что одних добровольцев в Германии недостаточно для пополнения личного состава вооруженных сил, стране "придется вернуться к обязательной военной службе", заявил председатель комитета бундестага по обороне Томас Рёвекамп. Он признал, что по-прежнему испытывает "серьезные сомнения" по поводу достаточного количества добровольцев. Решение по этому вопросы должно быть принято до 31 июля 2027-го.
В бундесвере недавно обнародовали предварительную оценку новой модели военной службы, запущенной 1 января. Она предполагает рассылку анкет 18-летним юношам и девушкам с целью заранее проинформировать молодых людей о военной службе и укрепить кадровую готовность бундесвера в долгосрочной перспективе. Так, было разослано почти 300 000 анкет, а 530 адресатов обязались пройти добровольную военную службу в нынешнем году.
По информации DW, министр обороны ФРГ Борис Писториус стремится с помощью реформы призыва выполнить цели НАТО - до конца 2035 года обеспечить готовность 460 000 военнослужащих на случай кризисных ситуаций или войн. Для этого количество действующих военнослужащих необходимо увеличить с нынешних 185 тысяч до как минимум 260 тысяч, а число резервистов - с 60 до 200 тысяч.