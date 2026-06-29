Отныне гражданам Латвии могут заблокировать вклады в банках РФ

Указ президента об обязательствах перед иностранными кредиторами

Власти России 1 июня расширили действие указа "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами", который регулирует выплаты по займам, ценным бумагам и другим долгам перед кредиторами из "недружественных" стран. Теперь под действие документа попадают банковские депозиты иностранцев-нерезидентов. Как следствие, банки обязаны перечислять доход по депозитам таких лиц размером свыше 10 миллионов рублей в месяц на специальные счета типа "С", распоряжение которыми существенно ограничено.