"Меня били, душили, а в 16 лет я стала мамой": история девушки из Латвии, пережившей насилие
В 16 лет она стала матерью, пережила домашнее насилие, алкогольную зависимость, токсичные отношения и отчаяние. 25-летняя Вивиана признается, что мечтает однажды написать книгу о своей жизни. По ее словам, она хочет, чтобы ее история помогла другим женщинам вовремя сделать решающий шаг и не позволять причинять себе боль.
Глядя на Вивиану и слушая ее историю, трудно представить, что эта женщина, которой всего 25 лет, уже столько пережила. Этой весной, в День матери, ее обнимали девятилетняя Адриана и полуторагодовалая Мадалена, а все трое ели испеченные своими руками кексы. Они их очень любят.
Теперь они от всей души наслаждаются спокойной жизнью в своем новом доме — светлой, красивой однокомнатной квартире, где больше не нужно никого бояться и где царит порядок, который они установили сами. «Или иногда беспорядок», — смеется Вивиана, добавляя, что младшая дочь хочет хозяйничать буквально везде, оставляя после себя следы своей деятельности. Но молодую женщину это совсем не беспокоит.
«Нелегко», — говорит Вивиана, рассказывая о повседневной жизни и заботах о дочерях. Зато теперь она может быть рядом со старшей дочерью, помогать ей со школьными делами и утешать, когда той грустно или ушиблено колено после падения.
Она видит, как растет и младшая дочь. Слышит ее первое произнесенное слово, укачивает ее перед сном, вместе с ней смеется, а иногда и плачет.
Когда Адриана была в таком возрасте, все было совсем иначе.
Бил, душил...
С отцом своей старшей дочери Вивиана познакомилась, когда ей было 14 лет. Молодой человек уже был совершеннолетним и оказался как эмоциональным, так и физическим насильником. Но не сразу.
«На самом деле тогда я шла на встречу с другим парнем. Мы познакомились на Draugiem.lv, переписывались, и он пригласил меня покататься на крутом "Мерседесе". Я пошла вместе с подругой, а он — со своим другом. Так получилось, что моя подруга начала встречаться с тем парнем, а я — с его другом. У них все хорошо — семья, ребенок, они счастливы. Я очень за них рада», — рассказывает Вивиана.
Ей же самой пришлось пройти почти через ад.
Молодой человек оказался искусным манипулятором, сумел полностью подчинить себе девушку-подростка и даже настроил ее против собственных родителей. Более того, он сознательно сделал все, чтобы Вивиана забеременела. «Некоторое время мы жили вместе у моих родителей. Он очень старался удержать наши отношения, но это была не любовь. Он считал, что у него должна быть одна девушка, которая потеряет с ним девственность и останется с ним на всю жизнь».
Однако его поступки говорили об обратном — он регулярно избивал Вивиану, душил ее, таскал за волосы.
«Это было очень страшное время. Первые отношения — и такие... Я была слишком молодой, не могла сразу понять, что происходит, и уйти от него. Бывали короткие периоды, когда он приносил мне розы, просил прощения, обещал исправиться, и я верила ему, пока все снова не начиналось».
Кроме того, парень болезненно ревновал ее к каждому прохожему, который хотя бы на мгновение бросал взгляд на Вивиану. «Он не с тем прохожим что-то делал, а со мной».
Родители девушки были свидетелями происходящего, иногда разговаривали с молодым человеком, делали ему замечания. Но даже тогда, когда Вивиана уже ждала ребенка, насилие не прекратилось. Однажды конфликт с родителями закончился серьезной дракой, и на этот раз это стало последней каплей. Пути Вивианы и отца ее ребенка разошлись.
«Некоторое время я пожила у двоюродной сестры в Риге, немного пришла в себя, а потом вернулась к реальности. Я сменила школу, чтобы мне было психологически легче закончить девятый класс. И учителя, и одноклассники очень меня поддерживали, баловали, во всем помогали. Заботились обо мне. Этот период я вспоминаю как один из самых приятных в своей жизни».
На экзамены Вивиана пришла с большим животом, а на выпускной — уже с недавно родившейся дочерью Адрианой. «Потом я получила среднее образование в школе дистанционного обучения», — добавляет она.
Плохая
То, что Вивиана стала мамой в 16 лет и училась в средней школе, вовсе не означало, что она поставила точку в бурных развлечениях.
Она росла вместе с тремя братьями, и средний брат был настоящим королем вечеринок. Стильный брат, на которого ей хотелось быть похожей. Ее привлекала не только ночная жизнь, но и алкоголь, который был привычной частью всех семейных праздников и застолий. С самого детства дети видели, что проблемы решаются с помощью спиртного.
Особенно ярко Вивиана запомнила один случай — после очередного застолья во время ссоры отец вырвал у матери большой клок волос. «Тогда брат был готов убить папу... Сейчас все изменилось — из-за проблем со здоровьем отец больше вообще не пьет».
Однако увиденные в семье ужасы не удержали Вивиану от алкоголя. Был период, когда она употребляла и наркотики.
«Я больше не справлялась с собой. Очень много пила. Было ощущение, что в моей жизни наступила полная тьма... Помню даже, как впервые отчаянно разговаривала с Богом. Я верила, что Он существует, потому что в детстве со мной произошел один случай — у меня потерялся пульт от телевизора, и я, будучи ребенком, попросила Бога помочь мне его найти. После этой молитвы пульт действительно нашелся. Это осталось в моей памяти как основа моей веры. Мы с семьей не ходили по воскресеньям в церковь, но дома у меня всегда была детская Библия. Когда подруга ходила в церковь, я ходила вместе с ней. А еще у меня в комнате на стене висел крест с Иисусом. Тогда я сказала Богу, чтобы Он что-нибудь сделал, чтобы спас меня. Я не видела никакого выхода, никакой надежды».
Благодаря поддержке одного человека, жившего в Эстонии, Вивиана попала в Гинтермуйжу [больницу в Елгаве, где лечат людей с алкогольной зависимостью].
«Там мне помогли. Были арт-терапия, музыкальная терапия, драматерапия, беседы с психологом, скандинавская ходьба. Это был еще один период моей жизни, когда я чувствовала себя очень любимой. Моя жизнь действительно начала меняться к лучшему».
Маленькой Адриане тогда было четыре года. О ребенке заботились родители Вивианы и продолжали это делать и после того, как дочь решила отправиться на заработки в Германию. Там она познакомилась с мужчиной китайского происхождения. Молодая женщина, однако, понимала, что этим отношениям не суждено быть долгими. «Его интересовали вечеринки, порнография. Сейчас я понимаю, что, вступая в эти отношения, пыталась заглушить какую-то свою боль. Я была финансово зависима от него, далеко от дома, поэтому не могла уйти. У меня даже не было денег на билет на самолет. Тогда я стала много молиться, и за день до моего дня рождения Бог дал мне сон о событиях, которые полностью сбылись уже на следующий день. Открылась измена этого мужчины, произошел большой скандал, в который были вовлечены и его родители. Они купили мне билет домой, отвезли в аэропорт, накормили. Так я была спасена из этих отношений».
О тех отношениях до сих пор напоминает татуировка на правом плече с тонкими буквами — BAD («плохая» по-английски). Она была сделана четыре года назад.
«Мне очень нравился Майкл Джексон, и у него есть альбом с таким названием. У дочери музыканта такая же татуировка, только красного цвета. Нам с парнем обоим понравилась эта идея, поэтому мы сделали одинаковые татуировки».
Теперь буквы уже сильно поблекли и прерываются. Вивиана рассказывает, что с осени примерно раз в шесть недель ходит в клинику на лазерное удаление татуировки. Вивиана объясняет, что слово «плохая», которое постоянно находится перед глазами, по-своему программирует мышление. «Я до сих пор борюсь с разными плохими мыслями о себе, хотя знаю, что это неправда».
Настоящее чудо
Спустя некоторое время Вивиана снова отправилась в Германию, где работала по три месяца: улетала, через три месяца возвращалась, а затем снова ехала на заработки. Во время одной из рождественских вечеринок она познакомилась с отцом маленькой Мадалены.
Однако, когда Вивиана поняла, что снова ждет ребенка, она в отчаянии отправилась в свое единственное безопасное место — туалет на работе, где вновь стала просить Бога о помощи.
«Я работала в службе уборки гостиниц, и рабочий туалет был единственным местом, где я могла остаться одна. Там я разговаривала с Богом и сказала: если на то Его воля, пусть этот ребенок родится здоровым. Я не знала, что будет дальше, очень переживала, но знала, что буду любить этого малыша».
Отец Мадалены сделал Вивиане предложение, однако она поняла, что и этим отношениям не суждено продолжиться. «Я увидела, какой он на самом деле. Если бы мы были вместе, я все равно была бы матерью-одиночкой — точно так же, как моя мама. Я бы все делала сама. Да, я была бы замужем, но одинокой. Когда я это поняла, мне стало легче принять решение закончить эти отношения».
Вивиана вернулась в Латвию и снова поселилась у родителей — уже вместе со старшей дочерью и будущим малышом под сердцем. «Эмоционально я чувствовала себя как блудный сын из Библии», — признается женщина. Родители помогли обустроить комнату, где после рождения Мадалены стали жить все трое, сделали небольшой ремонт. Но со временем отношения вновь ухудшились. «У меня свои принципы воспитания, у мамы — свои, и наш конфликт становился все сильнее. Настал момент, когда мы вообще перестали разговаривать. Даже не здоровались, находясь в одной квартире. Тогда я поняла, что пришло время начать самостоятельную жизнь».
Осуществить этот замысел было непросто из-за высоких цен на аренду жилья. Единственными доходами были и остаются государственные пособия на детей и алименты на обеих дочерей.
Однако, как говорит Вивиана, девять месяцев назад произошло настоящее чудо.
«Я уже больше года состою в церковной общине, где проходят встречи женщин: мы изучаем Библию, разговариваем, молимся друг за друга. На одной из таких встреч я рассказала свою историю, мы молились за мою ситуацию, и уже на следующий день одна из участниц группы нашла для меня квартиру по доступной цене».
Вивиана признается, что сейчас живет в мире, но одновременно испытывает и постоянную тревогу. «Финансово очень тяжело. Приходится все время считать, сколько и что я могу купить. Я не могу просто зайти в магазин и купить все, что нужно или чего хочется».
Не хватает и человека, на чье плечо можно было бы опереться, кому вечером можно рассказать, как прошел день. «Иногда мне кажется, что я уже сама мыслю как ребенок. Все время нахожусь с дочерьми, особенно с Мадаленой, которая еще не ходит в детский сад. Конечно, мне очень не хватает любви — настоящей, принимающей, без насилия. Но я благодарна Богу за людей из нашей общины, которые меня поддерживают».
Со временем улучшились и отношения с родителями. «Я долго злилась и обижалась на них за то, что они меня не защитили. И за многое другое, из-за чего чувствовала боль. Когда в сентябре мы переехали в свою квартиру, первый месяц был тяжелым, но потом вся горечь, все плохие чувства к родителям стали постепенно исчезать. Наверное, я наконец почувствовала себя в безопасности, и это позволило годами накопленной злости уйти. Я все простила, и больше нет этого давящего чувства тяжести».
Вивиана добавляет, что, к сожалению, ее средний брат, которому она так хотела подражать, уже ушел из жизни. Он сам решил покончить с собой. «Я стараюсь строить свою семью, воспитывать дочерей. Очень стараюсь не повторять ошибок своих родителей, быть строже. Например, Адриана хотела пойти в гости к мальчику, своему другу, но я не разрешила. Даже в таком возрасте могут прорасти неправильные ростки, поэтому очень важны границы, которые устанавливают родители. Я говорю ей хорошие слова — что она умная, красивая и многое другое. Я не любила себя, не нравилась себе, и только став христианкой постепенно начала видеть собственную ценность. Я до сих пор этому учусь, особенно в моменты, когда чувствую себя совсем одинокой. Но я точно знаю: люди будут относиться к тебе так, как ты сама относишься к себе. Поэтому очень важно заложить в своих детях прочный фундамент».
Вивиана считает, что если бы родители установили более строгие границы, многие плохие вещи в ее жизни, скорее всего, не произошли бы.
«Мои родители считали, что человек должен учиться на собственных ошибках. Это неправильно. Ребенку нужно дать фундамент, ребенка нужно защищать», — убежденно говорит она и рассказывает о своих планах:
«Недавно я окончила курсы нянь. Летом хотела бы начать присматривать за каким-нибудь ребенком. Может быть, даже за двумя. Мадалена уже играет с другими детьми, ей была бы компания, а я смогла бы заработать на жизнь своей семье».
Когда ей желают, чтобы эта мечта осуществилась, Вивиана добавляет: «Я еще хочу написать книгу. Когда-нибудь в будущем. Хочу более подробно рассказать свою историю, свои переживания и размышления — с надеждой, что, возможно, какой-нибудь девушке, женщине или маме это поможет».