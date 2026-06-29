"Меня били, душили, а в 16 лет я стала мамой": история девушки из Латвии, пережившей насилие

Вивиана добавляет, что, к сожалению, ее средний брат, которому она так хотела подражать, уже ушел из жизни. Он сам решил покончить с собой. «Я стараюсь строить свою семью, воспитывать дочерей. Очень стараюсь не повторять ошибок своих родителей, быть строже. Например, Адриана хотела пойти в гости к мальчику, своему другу, но я не разрешила. Даже в таком возрасте могут прорасти неправильные ростки, поэтому очень важны границы, которые устанавливают родители. Я говорю ей хорошие слова — что она умная, красивая и многое другое. Я не любила себя, не нравилась себе, и только став христианкой постепенно начала видеть собственную ценность. Я до сих пор этому учусь, особенно в моменты, когда чувствую себя совсем одинокой. Но я точно знаю: люди будут относиться к тебе так, как ты сама относишься к себе. Поэтому очень важно заложить в своих детях прочный фундамент».