Европа задыхается от жары: во Франции растет смертность, в Германии - температурные рекорды

На фоне жары растет и число трагедий на воде. Полиция Германии сообщила, что с пятницы в стране утонули как минимум семь человек. В жаркие дни люди массово отправляются к водоемам, однако резкий заход в воду, усталость, алкоголь и переоценка собственных сил могут привести к смертельным последствиям.