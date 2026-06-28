Европа задыхается от жары: во Франции растет смертность, в Германии - температурные рекорды
Мощная волна жары, которая уже несколько дней держится в значительной части Западной Европы, привела к резкому росту смертности во Франции и новым температурным рекордам в Германии. В ряде регионов температура превышала 40 градусов, а ночи становились настолько жаркими, что организм людей практически не успевал восстановиться.
Во Франции, по данным службы общественного здоровья, с 24 июня число зарегистрированных смертей оказалось примерно на 1000 выше обычного уровня. Ведомство подчеркивает, что речь пока идет о неконсолидированных, то есть предварительных данных.
«С 24 июня наблюдается примерно на 1000 больше смертей по сравнению с показателями предыдущих месяцев», — сообщили во французской службе общественного здоровья.
Особенно заметный рост смертности зафиксирован в районах, где был объявлен красный уровень предупреждения из-за жары. По данным ведомства, 85% умерших составляли люди старше 65 лет — именно пожилые жители считаются одной из самых уязвимых групп во время экстремальной жары.
Отдельно отмечается, что сильнее всего выросло число смертей среди людей, умерших дома. Такая тенденция особенно заметна в Париже и пригородах французской столицы. Специалисты предупреждают: окончательные цифры могут оказаться выше, поскольку нынешние данные еще предварительные.
В воскресенье жара во Франции начала ослабевать после нескольких дней экстремально высоких температур. До этого во многих районах страны воздух прогревался выше 40 градусов.
Тем временем Германия также переживает один из самых тяжелых периодов жары. Немецкая метеорологическая служба DWD сообщила о рекордно жаркой ночи: температура достигла 29,4 градуса. Такой показатель, по предварительным данным, был зарегистрирован на востоке страны, в Кубшюце в Саксонии.
Предыдущий ночной рекорд держался с 2003 года. Тогда на горе Вайнбит в федеральной земле Рейнланд-Пфальц температура ночью не опустилась ниже 27,2 градуса. Новый показатель оказался значительно выше, что делает нынешнюю волну жары особенно опасной: когда даже ночью температура остается почти тридцатиградусной, нагрузка на организм резко возрастает.
В последние дни в Германии были установлены и новые дневные температурные рекорды. По предварительным данным DWD, в субботу на станции Древиц на востоке страны зафиксировали 41,5 градуса. Это стало новым максимумом, превысившим предыдущий рекорд в 41,3 градуса, который был установлен всего днем ранее на юго-западе Германии.
В воскресенье на востоке и юго-востоке Германии ожидалось до 39-41 градуса, а в регионе Лужица синоптики допускали даже 42 градуса жары. Одновременно DWD предупреждала о возможных сильных грозах с ливнями, порывами ветра и градом — типичном опасном контрасте после экстремально жаркой погоды.
На фоне жары растет и число трагедий на воде. Полиция Германии сообщила, что с пятницы в стране утонули как минимум семь человек. В жаркие дни люди массово отправляются к водоемам, однако резкий заход в воду, усталость, алкоголь и переоценка собственных сил могут привести к смертельным последствиям.
Немецкая метеорологическая служба связывает учащение экстремальных погодных явлений, включая продолжительные волны жары, с изменением климата. По данным DWD, в Германии увеличилось среднее число дней, когда температура превышает 30 градусов.