Реконструкция Рижской окружной дороги отложена как минимум до 2030 года
Реконструкция Рижской окружной дороги уже много лет называется одним из приоритетов в сфере транспорта. Однако даже при самом благоприятном сценарии работы могут начаться только после 2030 года.
Главную свою функцию — дать возможность быстро объехать Ригу — окружная дорога фактически не выполняет. Трасса перегружена и медленна: на ней есть светофоры, а также небольшие съезды, которые тормозят общий поток движения. Поэтому о необходимости серьезной перестройки дороги говорят давно, но реальные работы до сих пор не начались, сообщают TV3 Ziņas.
Самым важным участком считается A4, или часть Рижской окружной дороги Балтэзерс — Саулкалне. Его планируют превратить из двухполосного шоссе в четырехполосное. Этот участок входит в международную магистраль Via Baltica, которая соединяет страны Балтии с Западной Европой.
Проблема этого отрезка ощущается не только водителями, но и Рижской думой: дорога настолько медленная, что многие автомобилисты предпочитают ехать через город, а не в объезд.
Директор департамента внешнего пространства и мобильности Рижской думы Кристап Каулиньш отметил, что пропускная способность дороги фактически исчерпана.
«Это недопустимая ситуация, когда проехать через город, через весь транспортный поток и светофорные перекрестки, так же быстро, как по окружной дороге. С точки зрения Риги мы, конечно, очень заинтересованы в том, чтобы Рижская окружная дорога была улучшена», — сказал он.
До сих пор планы и сроки возможных улучшений менялись. Сейчас сделан только небольшой шаг вперед: Министерство сообщения поручило Latvijas valsts ceļi начать проектирование реконструкции.
Заместитель госсекретаря Министерства сообщения Элина Шиминя-Неверовска пояснила, что речь идет об участке от Балтэзерса до Саласпилса. По ее словам, начало проектирования означает, что проект постепенно приближается к стадии подготовки строительства. Когда появится финансирование, можно будет начинать работы.
Главная проблема остается прежней — деньги. Еще в 2024 году стоимость реконструкции участка Рижской окружной дороги от Балтэзерса до Саулкалне оценивалась примерно в 230 млн евро. Это больше, чем весь объем средств, предусмотренный в этом году на развитие автодорог: на эти цели выделено 184 млн евро.
Министерство сообщения рассчитывает на средства европейских фондов, поскольку A4 является стратегически важным транспортным коридором европейского значения в сети TEN-T, а также имеет большое военное значение.
Однако европейское финансирование тоже пока не гарантировано. В министерстве признают: надеяться на реальные изменения на Рижской окружной дороге можно только через пять лет или позже.
«Понятно, что вся документация и строительство начались бы после 2030 года во всех позитивных сценариях. В Европе процедуры идут так быстро, как идут. Мы, конечно, можем надеяться, что какое-то чудесное финансирование появится раньше, но нам нужно быть гибкими и иметь проекты высокой готовности, чтобы претендовать на подходящее финансирование», — сказала Шиминя-Неверовска.
При этом реконструкция второго участка окружной дороги — Яунмарупе — Саласпилс — отложена еще дальше. Этот проект более масштабный и сложный, поскольку связан с планируемым соединением Rail Baltica с аэропортом.
Кроме того, сам проект Rail Baltica может повлиять и на реконструкцию участка Балтэзерс — Саулкалне, поскольку оба проекта будут конкурировать между собой за финансирование Евросоюза.