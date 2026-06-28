Реконструкция Рижской окружной дороги отложена как минимум до 2030 года

«Понятно, что вся документация и строительство начались бы после 2030 года во всех позитивных сценариях. В Европе процедуры идут так быстро, как идут. Мы, конечно, можем надеяться, что какое-то чудесное финансирование появится раньше, но нам нужно быть гибкими и иметь проекты высокой готовности, чтобы претендовать на подходящее финансирование», — сказала Шиминя-Неверовска.