В Валмиерском крае начат уникальный эксперимент по ограничению инвазивного растения

Для повышения информированности местных жителей и гостей парка, а также с целью просвещения общественности о проводимых мероприятиях, на территории парка усадьбы Вальтенберги размещены информационные плакаты и таблички о действиях по искоренению инвазивного вида. В качестве визуального материала для публикаций в прессе и на веб-сайтах используется карта эксперимента и методов управления.