В Валмиерском крае начат уникальный эксперимент по ограничению инвазивного растения
Служба охраны природы (Dabas aizsardzības pārvalde - DAP) в сотрудничестве с самоуправлением Валмиерского края начала научно-исследовательский эксперимент в Мазсалаце.
Дирекция по охране природы (DAP) в сотрудничестве с самоуправлением Валмиерского края начала исследовательский эксперимент, цель которого — ограничить распространение инвазивного вида — сорбарии рябинолистной (Sorbaria sorbifolia) — в Мазсалаце, в парке усадьбы Вальтенберги. В рамках реализации проекта LIFE Osmo Baltic на территории испытываются четыре разных экологически щадящих метода.
Сорбария рябинолистная — это кустарник, который быстро растет и образует обильные корневые отпрыски, формируя плотные заросли. Заполняя пространство роста, этот инвазивный вид ограничивает развитие других местных травянистых и древесных растений. По результатам обследования парка вид был обнаружен в целом в шести отдельных полигонах, заняв площадь 0,83 гектара.
В целом воздействие сорбарии в долгосрочной перспективе может иметь серьезные негативные последствия. Особую угрозу она представляет важнейшей природной ценности парка усадьбы Вальтенберги — особо охраняемому виду жуков — пахучему усачу-дубоеду Osmoderma barnabita. Местообитания этого редкого вида — старые, хорошо освещенные солнцем лиственные деревья, поэтому обеспечение светового режима в парке существенно и благоприятно влияет на качество местообитаний пахучего усача. Поскольку парк находится в зоне природного парка, применение химических методов (пестицидов) для борьбы с видом не допускается, поэтому необходимо искать альтернативные решения.
В отдельных полигонах на практике применяются четыре меры по ограничению вида:
- Вырывание растений: молодые растения и более взрослые кусты выдергиваются с корнями вручную.
- Мульчирование: растения скашиваются низко и плотно укрываются мульчей и геотекстилем, чтобы препятствовать отрастанию побегов.
- Кошение 2 раза в год: кошение подлеска и отпрысков триммером.
- Кошение 3 раза в год: более интенсивное кошение трижды за вегетационный сезон.
В этом году в рамках эксперимента в 3-м, 4-м, 5-м и 6-м полигонах запланированы еще два цикла кошения, а осенью в 1-м полигоне будут проведены интенсивные работы по выкапыванию и выдергиванию корней.
Для повышения информированности местных жителей и гостей парка, а также с целью просвещения общественности о проводимых мероприятиях, на территории парка усадьбы Вальтенберги размещены информационные плакаты и таблички о действиях по искоренению инвазивного вида. В качестве визуального материала для публикаций в прессе и на веб-сайтах используется карта эксперимента и методов управления.