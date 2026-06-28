Рядом с фондом дочери Путина в Москве развернули комплекс ПВО С-400
Как сообщает "Радио Свобода", в Москве, судя по всему, строится новое кольцо противовоздушной обороны – не из "Панцирей" для противодействия дронам, а из зенитно-ракетных комплексов С-400, которые должны упредить производство Украиной собственных баллистических ракет.
Одна из позиций С-400 обнаружена в Москве менее чем в 10 километрах от Кремля, рядом с МГУ на Воробьевых горах, на территории инновационного научно-технического центра, основного проекта фонда "Иннопрактика" дочери президента РФ Владимира Путина Катерины Тихоновой.
На территории ИНТЦ и буквально в 300 метрах от здания Ломоносовского корпуса МГУ, где находится главный офис "Иннопрактики", недавно появилась прямоугольная забетонированная площадка, а вслед за этим – пусковые установки С-300/400 и универсальная передвижная вышка 40В6МР – составная часть этих систем ПВО, предназначенная для расширения их возможностей по обнаружению и сопровождению маловысотных целей.
Строительство этой площадки можно проследить на спутниковых снимках. Ее форма и размер (около 4,5 га) в точности совпадают с другими подобными объектами в Москве.
Возможно, таким образом Россия готовится к расширению дальнобойных возможностей Украины: недавно в Киеве заявили о создании сразу двух собственных баллистических ракет. Одна предназначена для ударов по целям вблизи линии фронта, другая – для поражения объектов далеко в тылу.
Размещение позиции ЗРК С-400 около МГУ имеет не только символический, но и географический смысл: это место не случайно называется "Воробьевы горы" и находится на естественной возвышенности, позволяя радарам раньше обнаруживать цели.
С другой стороны, Путину не привыкать уделять особое внимание защите объектов, связанных с его семьей. Вокруг резиденции президента на Валдае, где часто бывает с его сыновьями их мать Алина Кабаева, за время с начала полномасштабного российского вторжения в Украину соорудили более 25 позиций ПВО, в том числе одну, оснащенную зенитно-ракетными комплексами С-300/400.