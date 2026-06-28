Рядом с фондом дочери Путина в Москве развернули комплекс ПВО С-400

С другой стороны, Путину не привыкать уделять особое внимание защите объектов, связанных с его семьей. Вокруг резиденции президента на Валдае, где часто бывает с его сыновьями их мать Алина Кабаева, за время с начала полномасштабного российского вторжения в Украину соорудили более 25 позиций ПВО, в том числе одну, оснащенную зенитно-ракетными комплексами С-300/400.