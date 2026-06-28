Зеленский подтвердил новые удары по российским нефтезаводам: "Будем отвечать на террор"
Украинские силы нанесли удары беспилотниками по двум нефтеперерабатывающим заводам на территории России. Об этом в воскресенье сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, целями атак стали нефтеперерабатывающий завод «Славянск» в Краснодарском крае, примерно в 300 километрах от линии фронта, а также предприятие в Ярославской области — приблизительно в 700 километрах от украинской границы.
«Мы продолжаем свои операции, которые ослабляют способность России вести войну. Каждая наша дальнобойная санкция означает сокращение ресурсов российской военной машины и еще один шаг к миру. Мы продолжим отвечать на российский террор», — заявил Владимир Зеленский в Telegram.
После атаки украинских беспилотников на территории нефтеперерабатывающего завода в городе Славянск-на-Кубани вспыхнул пожар. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его данным, в результате удара погиб один человек.
Кроме того, в Славянске-на-Кубани повреждены несколько домов, линия электропередачи и газопровод. В опубликованных в соцсетях фото и видео видно, что пожар на территории НПЗ был масштабным.
Завод в Славянске-на-Кубани не относится к крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятиям России, однако его расположение делает объект важным с военной и логистической точки зрения. Он находится сравнительно недалеко от аннексированного Крыма, а Украина уже неоднократно наносила удары по этой нефтяной инфраструктуре.
Киев в последние месяцы все чаще атакует российские нефтеперерабатывающие заводы, нефтебазы и другие объекты топливной инфраструктуры. Украинская сторона объясняет такие удары попыткой лишить Россию ресурсов для продолжения войны. В Москве, в свою очередь, регулярно заявляют об атаках беспилотников на регионы внутри страны, включая объекты, расположенные в сотнях километров от украинской границы.
Удары по НПЗ в Краснодарском крае и Ярославской области показывают, что украинские беспилотники продолжают расширять географию атак и способны достигать целей далеко за пределами приграничных районов.