Зеленский подтвердил новые удары по российским нефтезаводам: "Будем отвечать на террор"
Фото: AFP/Scanpix
Украина ударила дронами по двум нефтеперерабатывающим заводам в России.
В мире

Зеленский подтвердил новые удары по российским нефтезаводам: "Будем отвечать на террор"

Отдел новостей

Otkrito.lv

Украинские силы нанесли удары беспилотниками по двум нефтеперерабатывающим заводам на территории России. Об этом в воскресенье сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, целями атак стали нефтеперерабатывающий завод «Славянск» в Краснодарском крае, примерно в 300 километрах от линии фронта, а также предприятие в Ярославской области — приблизительно в 700 километрах от украинской границы.

«Мы продолжаем свои операции, которые ослабляют способность России вести войну. Каждая наша дальнобойная санкция означает сокращение ресурсов российской военной машины и еще один шаг к миру. Мы продолжим отвечать на российский террор», — заявил Владимир Зеленский в Telegram.

После атаки украинских беспилотников на территории нефтеперерабатывающего завода в городе Славянск-на-Кубани вспыхнул пожар. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его данным, в результате удара погиб один человек.

Кроме того, в Славянске-на-Кубани повреждены несколько домов, линия электропередачи и газопровод. В опубликованных в соцсетях фото и видео видно, что пожар на территории НПЗ был масштабным.

Завод в Славянске-на-Кубани не относится к крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятиям России, однако его расположение делает объект важным с военной и логистической точки зрения. Он находится сравнительно недалеко от аннексированного Крыма, а Украина уже неоднократно наносила удары по этой нефтяной инфраструктуре.

Киев в последние месяцы все чаще атакует российские нефтеперерабатывающие заводы, нефтебазы и другие объекты топливной инфраструктуры. Украинская сторона объясняет такие удары попыткой лишить Россию ресурсов для продолжения войны. В Москве, в свою очередь, регулярно заявляют об атаках беспилотников на регионы внутри страны, включая объекты, расположенные в сотнях километров от украинской границы.

Удары по НПЗ в Краснодарском крае и Ярославской области показывают, что украинские беспилотники продолжают расширять географию атак и способны достигать целей далеко за пределами приграничных районов.

Темы

УкраинаВойна в УкраинеМоскваРоссияКиевВладимир ЗеленскийTelegram

Другие сейчас читают