Зеленский подтвердил новые удары по российским нефтезаводам: "Будем отвечать на террор"

Завод в Славянске-на-Кубани не относится к крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятиям России, однако его расположение делает объект важным с военной и логистической точки зрения. Он находится сравнительно недалеко от аннексированного Крыма, а Украина уже неоднократно наносила удары по этой нефтяной инфраструктуре.