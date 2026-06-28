В Латвии ожидается тропическая ночь, а днем - жара до +32 градусов
В Латвии ожидается очень теплая ночь и жаркий солнечный день: местами температура ночью не опустится ниже +20 градусов, а днем воздух прогреется до +32. Синоптики также предупреждают о высоком индексе ультрафиолетового излучения.
Ночью погода будет частично облачной, местами на западе облака принесут небольшой кратковременный дождь. Будет дуть слабый ветер, а температура воздуха опустится лишь до +17…+21 градуса. Поэтому местами в центральных и восточных районах ожидается тропическая ночь — температура в течение ночи не опустится ниже +20 градусов.
В Риге ночью небо временами будут закрывать облака, но осадков не ожидается. Ветер будет слабым, температура воздуха будет держаться около +20 градусов.
Днем ожидается преимущественно солнечная и сухая погода, лишь временами на небе будут появляться отдельные облака. Ветер останется слабым. Во многих районах страны ожидается сильная жара, местами — очень сильная: воздух прогреется до +27…+32 градусов. На побережье будет прохладнее — +23…+26 градусов. Индекс ультрафиолетового излучения будет высоким.
В Риге также ожидается сухой и солнечный день. Сохранится слабый ветер, температура воздуха повысится до +28…+30 градусов.