В Латвии ожидается тропическая ночь, а днем - жара до +32 градусов

Ночью погода будет частично облачной, местами на западе облака принесут небольшой кратковременный дождь. Будет дуть слабый ветер, а температура воздуха опустится лишь до +17…+21 градуса. Поэтому местами в центральных и восточных районах ожидается тропическая ночь — температура в течение ночи не опустится ниже +20 градусов.