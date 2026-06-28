ЕС поднимает вопрос полной приостановки безвизового режима для граждан Грузии. В самой Грузии нарастает евроскепсис
В конце июня властям Грузии вновь попало от европейцев. Помимо очередных резолюций и меморандумов с критикой политики «Грузинской мечты», Брюссель запустил процедуру пересмотра безвизового режима для Грузии. И всё это на фоне того, что Украина и Молдова уже приступили к переговорам о вступлении в ЕС. «Мы готовы пересмотреть отношения с ЕС, но не поменяем суверенитет на клубнику», — мемно отвечают в «Грузинской мечте». Между тем новые опросы показывают, что грузины по-прежнему очень хотят в ЕС, хотя скепсис в отношении евроинтеграции среди жителей Грузии впервые за последние годы заметно вырос. В ситуации разбиралась Ия Баратели.
Резолюция минус Орбан
1 июля глава Урсула фон дер Ляйен приедет с официальным визитом в Ереван. Это будет уже второй визит при том, что первый состоялся совсем недавно — в начале мая глава Европейской комиссии была в Армении на саммите Европейского политического сообщества и первом саммите ЕС — Армения. Ну а Грузии, годами считавшейся страной — отличницей евроинтеграции, теперь достаются сплошные упреки, обвинения, ультиматумы и декларированный отказ от контактов на высоком уровне. Почему так происходит?
Грузия — страна, где откат демократии стал самым быстрым в истории стран — кандидатов в ЕС. Эта мысль стала главной во время представления ежегодного доклада по Грузии,
Главные ее требования: во-первых, заморозить активы основателя правящей партии Бидзины Иванишвили (гражданина Франции) и членов его семьи в ЕС. Известно, что во Франции семья миллиардера владеет многомиллионной недвижимостью и активами. Поэтому Европейский парламент требует, чтобы ЕС действовал как Вашингтон и Лондон, которые санкции против Иванишвили уже ввели.
Также Европарламент предлагает наложить санкции на судей, прокуроров и высокопоставленных чиновников «Грузинской мечты» и принять меры против частных проправительственных телеканалов и впервые — против Общественного телевидения, за «систематическую дезинформацию против ЕС». Здесь тоже пригодился пример Великобритании, которая в феврале уже ввела подобные санкции против каналов «Имеди» и PosTV. Также впервые среди требований — санкции в отношении руководства Регулирующей коммуникационной комиссии.
Это не первая резолюция с требованием наложить санкции в отношении Иванишвили, однако до сих пор такие инициативы блокировались союзником «Грузинской мечты» премьером Венгрии Виктором Орбаном, так что до сих пор санкции против грузинских чиновников европейские страны принимали на национальном уровне.
Сейчас же, уверены аналитики, Европейской комиссии ничто не мешает ввести санкции в общеевропейском масштабе.
Еще из обидного для властей: в резолюции правительство «Грузинской мечты» упоминается в сочетании с термином «де-факто». Это значит, что Европарламент так и не признал итоги грузинских парламентских выборов 2024 года.
Ставя под вопрос легитимность властей, Европарламент призывает входящие в ЕС государства строить отношения с грузинским правительством в зависимости от реальных шагов по улучшению демократии.
В частности,
от Тбилиси ждут отмены пакета спорных законов об «иноагентах», о вещании, госслужбе, ограничениях на митинги и против ЛГБТК.
В резолюции Европарламент также призывает освободить оказавшихся за решеткой участников проевропейских протестов, которых открыто называет «политзаключенными».
О том, что Грузия больше не лидер не только в «европейском трио» с Украиной и Молдовой, но даже в регионе Южного Кавказа, говорила и докладчик Европарламента по вопросам Грузии, парламентарий из Литвы Раса Юкнявичене, под руководством которой была подготовлена резолюция:
«Грузия больше не единственная и самая важная. Я думаю, что сейчас в регионе лидером в плане демократии становится Армения. Они уже отбирают у Грузии флаг ЕС, к сожалению для грузин».
Кстати, о регионе: Европарламент в этой резолюции впервые обвинил Тбилиси в развороте от евроинтеграции в сторону России, Китая и Ирана.
Через неделю после выволочки в Европарламенте эстафету критики грузинской демократии в Страсбурге подхватила Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ).
24 июня Ассамблея приняла резолюцию «О функционировании демократических институтов в Грузии», в которой сказано, что разрушение демократии в Грузии продолжается «без каких-либо признаков замедления» на фоне «репрессий против гражданского общества, политической оппозиции и инакомыслия».
О том, что правительством Грузии жестко нарушаются базовые человеческие свободы, сообщается и в отчете, составленном Комиссаром Совета Европы по правам человека Майклом О’Флаэрти — он уже несколько раз лично побывал в Грузии и общался с руководством правоохранительных органов.
В меморандуме, опубликованном 20 июня, О’Флаэрти отметил, что хотя власти впервые привлекли к уголовной ответственности нескольких сотрудников правоохранительных органов, обвиняемых в применении непропорциональной силы против протестующих в 2024–2025 годах, расследования все же продвигаются слишком медленно и пока не принесли ощутимых результатов.
Среди прочего комиссар также потребовал провести независимое и прозрачное расследование сообщений об использовании при разгоне антиправительственных акций химических веществ и опубликовать его результаты.
На этом фоне в середине июня в Брюсселе в закрытом формате состоялись переговоры между Грузией и Еврокомиссией «по вопросам визового диалога».
Конец грузинского безвиза?
В Брюсселе эту встречу рассматривали как «последнее предупреждение». Речь идет о том, что граждане Грузии могут лишиться привилегии ездить в страны Шенгена без визы, которой пользуются уже восемь лет благодаря процессу Ассоциации с ЕС.
По данным источника грузинской службы Радио Свобода — чиновника ЕС, говорившего на условиях анонимности, — грузинская делегация на переговорах рассказывала о том, как «финансируемые из-за рубежа агенты пытаются сменить режим и организуют насильственные протесты». Однако все эти аргументы в Брюсселе считают «пропагандой», на которую не стоит тратить время.
В декабре Европейская комиссия представит свой ежегодный визовый доклад, а в январе 2027 года страны ЕС собираются поставить на голосование вопрос полной приостановки безвизового режима для граждан Грузии, причем по новым правилам для принятия решения больше не нужно согласие всех 27 государств — достаточно квалифицированного большинства голосов.
С марта в отношении Грузии уже действует решение Еврокомиссии по отмене безвизового режима сроком на один год для владельцев дипломатических и служебных паспортов Грузии. Зимой Еврокомиссия будет решать: продлить приостановку безвиза для грузинских чиновников еще на год — или же расширить эти санкции уже на всех граждан страны.
Кстати,
Европарламент в своей резолюции призывает сохранить безвиз для журналистов, студентов и нескольких других категорий граждан, если Брюссель все же решит приостановить безвиз для Грузии.
Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили уже обратилась к главам МИД стран ЕС:
«Такой результат не служит интересам граждан Грузии; он служит как правящему режиму, стремящемуся укрепить свою власть путем разрыва связей Грузии с демократическим Западом, так и противникам Грузии, которые стратегически заинтересованы в отчуждении страны от ее европейских партнеров».
Что касается видения «Грузинской мечты» перспективы оставить страну без свободного посещения Европы, то здесь лучший комментарий сделал спикер парламента Шалва Папуашвили.
На вопрос журналиста: «Каковы ваши ожидания?» — Папуашвили решил воспользоваться «вирусной» цитатой главы МИД Армении Арарата Мирзояна, который после запрета экспорта в Россию армянской сельхозпродукции сказал: «Мы не откажемся от своей независимости в обмен на клубнику».
Рассуждая о том, как в обмен на безвизовый режим Брюссель якобы требует от Грузии присоединиться к санкциям против России и разрешить иностранцам «непрозрачное расходование средств для финансирования в Грузии политической повестки дня», Папуашвили заявил:
«На это мы ответили, что это невозможно из уважения к нашему суверенитету… Так что, как говорится, мы не обменяем суверенитет на клубнику».
Грузинские евроскептики
На фоне того, что в Грузии перестала функционировать большая часть прозападных неправительственных организаций и фондов,
уровень осведомленности жителей Грузии о деятельности ЕС за год снизился на 14 процентных пунктов до 40%. Еще 86% выражают обеспокоенность дезинформацией, называя ее угрозой национальной безопасности. Таков вывод ежегодного исследования, проводимого ЕС в государствах Восточного партнерства.
При том, что проевропейские настроения в Грузии остаются высокими, в последнее время усиливается и скепсис. 71% граждан поддерживают вступление Грузии в ЕС. Против высказались 11%, еще 17% заняли нейтральную позицию.
Позитивное отношение к Евросоюзу выразили 40% опрошенных, негативное — 8%. В прошлом, 2025, году положительные оценки достигали 43%, а еще годом раньше, в 2024-м, составляли целых 60%.
Также ЕС сохраняет статус самого надежного внешнего актора в Грузии: уровень доверия ему достигает 67%. Однако и здесь доля тех, кто не доверяет, выросла до 26% против 11% в 2024 году.
87% опрошенных считают, что стране следует активнее продвигаться по европейскому пути. 56% респондентов согласились с тем, что принятые властями законы о гражданском обществе и СМИ (те самые, отозвать которые предлагает Брюссель) негативно влияют на процесс евроинтеграции.
79% респондентов сказали, что вступление в ЕС принесет Грузии больше преимуществ, чем недостатков.
При этом 51% респондентов полагают, что у Евросоюза есть «скрытые интересы», а 43% считают, что он навязывает свои ценности.