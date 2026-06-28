ЕС поднимает вопрос полной приостановки безвизового режима для граждан Грузии. В самой Грузии нарастает евроскепсис

1 июля глава Урсула фон дер Ляйен приедет с официальным визитом в Ереван. Это будет уже второй визит при том, что первый состоялся совсем недавно — в начале мая глава Европейской комиссии была в Армении на саммите Европейского политического сообщества и первом саммите ЕС — Армения. Ну а Грузии, годами считавшейся страной — отличницей евроинтеграции, теперь достаются сплошные упреки, обвинения, ультиматумы и декларированный отказ от контактов на высоком уровне. Почему так происходит?