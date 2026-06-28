Где в Риге самая теплая вода: известна температура на популярных пляжах
Жаркая погода быстро прогрела водоемы Риги. В некоторых местах температура воды уже достигла +23 градусов, тогда как на морских пляжах она остается заметно прохладнее.
Самая высокая температура воды зафиксирована в Кишэзерсе — около +23 градусов. Почти такая же теплая вода в озере Бабелитис, где она достигла +22 градусов.
До +22 градусов прогрелась вода и в местах для купания на Луцавсале в Даугаве, а также в карьере Болдерая.
В районе Кипсалы и на пляже в Румбуле температура воды составляет около +21 градуса.
Немного прохладнее вода на морском побережье. На пляжах Вецаки и Даугавгриве она держится на уровне около +17 градусов, а в Вакарбулли — примерно +19 градусов.
Таким образом, наиболее комфортные условия для купания сейчас сложились на внутренних водоемах и в акватории Даугавы, тогда как вода в Рижском заливе остается значительно прохладнее.
Тем, кто планирует отдых у воды, специалисты советуют трезво оценивать свои силы при купании и не заходить резко в воду сразу после длительного пребывания на жаре.
Ранее сообщалось, что Латвию накрывает первая по-настоящему экстремальная жара этого лета. Сегодня и завтра температура местами достигнет +35 градусов, а медики и синоптики призывают жителей соблюдать особую осторожность.