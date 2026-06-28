Где в Риге самая теплая вода: известна температура на популярных пляжах
Фото: LETA
Где лучше купаться в Риге сегодня.
В Латвии

Где в Риге самая теплая вода: известна температура на популярных пляжах

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

Жаркая погода быстро прогрела водоемы Риги. В некоторых местах температура воды уже достигла +23 градусов, тогда как на морских пляжах она остается заметно прохладнее.

Самая высокая температура воды зафиксирована в Кишэзерсе — около +23 градусов. Почти такая же теплая вода в озере Бабелитис, где она достигла +22 градусов.

До +22 градусов прогрелась вода и в местах для купания на Луцавсале в Даугаве, а также в карьере Болдерая.

В районе Кипсалы и на пляже в Румбуле температура воды составляет около +21 градуса.

Немного прохладнее вода на морском побережье. На пляжах Вецаки и Даугавгриве она держится на уровне около +17 градусов, а в Вакарбулли — примерно +19 градусов.

Таким образом, наиболее комфортные условия для купания сейчас сложились на внутренних водоемах и в акватории Даугавы, тогда как вода в Рижском заливе остается значительно прохладнее.

Тем, кто планирует отдых у воды, специалисты советуют трезво оценивать свои силы при купании и не заходить резко в воду сразу после длительного пребывания на жаре.

Ранее сообщалось, что Латвию накрывает первая по-настоящему экстремальная жара этого лета. Сегодня и завтра температура местами достигнет +35 градусов, а медики и синоптики призывают жителей соблюдать особую осторожность.

Темы

БолдераяДаугавгриваВецакиВакарбуллиЛуцавсалаКипсала

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