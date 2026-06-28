"Ненавижу еду и ненавижу себя": слова латвийских девочек-подростков потрясли психотерапевта
"Я больше не знаю, куда обращаться и как громко кричать": после того как за одну неделю троих девочек-подростков пришлось госпитализировать с тяжелыми расстройствами пищевого поведения, латвийский психотерапевт выступила с эмоциональным обращением.
Латвийский специалист в области психотерапии и преподаватель медитации Инга Анна Биркмане опубликовала эмоциональное обращение в социальных сетях, в котором рассказала о трех тяжелых случаях расстройств пищевого поведения у девочек-подростков, с которыми ей пришлось столкнуться всего за одну неделю.
По ее словам, состояние всех трех пациенток оказалось настолько тяжелым, что их пришлось направить в больницу на искусственное питание.
«Когда за одну неделю я уже отправила на искусственное питание в больницу третьего подростка, я больше не знаю, куда обращаться и как громко кричать», — написала Биркмане.
Психотерапевт выразила надежду, что Латвия законодательно запретит использование Instagram, TikTok и других социальных сетей детьми как минимум до 16 лет.
В своем сообщении она привела несколько историй своих пациенток.
Одна из девочек призналась: «Я съела йогурт и вижу в зеркале, как он выпирает у меня из живота. Я выгляжу ужасно толстой, ненавижу себя, хочу покончить с собой. Я себе так сильно не нравлюсь. Весь день живу с сожалением, что съела этот проклятый йогурт».
Другая подросток рассказала, что после просмотра контента в TikTok начала вызывать у себя рвоту. «Я вызываю рвоту после еды, потому что подписана в TikTok на одну инфлюенсершу. Она такая красивая и такая худая! И у нее такой парень! Я не могу смотреть на себя. Мальчики смеются над моей большой грудью. Я ненавижу мужчин. Хочу, чтобы они все умерли. Я хочу быть мальчиком».
Третья история связана уже с отношением в семье.
«Папа сказал, что мне нужно бегать и меньше жрать, иначе я стану толстой. Я больше не могу есть, потому что, когда пища проходит через горло, у меня начинается рвота. Я не могу проглотить еду. Я ненавижу еду. Я ненавижу себя».
По словам Биркмане, во многих случаях проблема усугубляется реакцией родителей. Она рассказала, что спросила отца одной из девочек, зачем он говорил дочери подобные слова. «Он ответил: "Такую никто не возьмет замуж"».
При этом, отмечает специалист, мать девочки также не увидела в подобных замечаниях ничего предосудительного.
«Три девочки за одну неделю, жизнь которых теперь в течение неопределенного времени будут поддерживать с помощью внутривенного питания и других медицинских методов. Вы этого не слышите?» — завершила свое обращение психотерапевт.
Дискуссия разделила пользователей
Публикация вызвала широкое обсуждение. Многие согласились, что проблема требует срочных мер, однако взгляды на ее причины и способы решения оказались разными.
Одни комментаторы поддержали идею ограничения доступа детей к социальным сетям. «У меня больше не осталось аргументов, почему детям вообще не стоит запрещать пользоваться социальными сетями. Мы, взрослые, сами не справляемся с их влиянием. Что тогда ожидать от детей?» — написал один из пользователей.
По его мнению, алгоритмы платформ специально удерживают внимание пользователей, предлагая эмоционально тяжелый контент, а не тот, который действительно помогает решить проблему.
Другие считают, что запрета соцсетей недостаточно.
«Расстройства пищевого поведения — очень серьезная проблема. Нужно просвещать родителей и вообще людей, как говорить о здоровье, чтобы не выбирать между двумя крайностями. Здоровой альтернативой анорексии не является ожирение. Оба состояния опасны», — отметила одна из участниц обсуждения.
Она предположила, что отец девочки, скорее всего, хотел добра, но не сумел подобрать правильные слова и мотивировать дочь, а лучшим решением могли бы стать совместные занятия спортом всей семьей.
Несколько пользователей рассказали и о собственном опыте. Одна женщина призналась, что в молодости, наоборот, страдала из-за чрезмерной худобы и постоянно сталкивалась с насмешками. «Людям никогда не угодишь. Они всегда найдут, к чему придраться», — написала она.
Еще один комментатор рассказал, что к нему уже обращались обеспокоенные отцы 13–14-летних девочек, которые по несколько дней отказывались от еды. «Они были готовы обращаться к любым специалистам, лишь бы помочь ребенку. Но я сам не знаю, кто здесь важнее — психолог, диетолог или тренер. Возможно, это вообще командная работа», — отметил он.
В ходе обсуждения пользователи также затронули тему современных стандартов красоты. Некоторые приводили в пример Южную Корею, где, по их мнению, культ внешности и худобы доведен до крайности, а стремление соответствовать идеалам красоты нередко приобретает нездоровые формы.