"Ненавижу еду и ненавижу себя": слова латвийских девочек-подростков потрясли психотерапевта

Другая подросток рассказала, что после просмотра контента в TikTok начала вызывать у себя рвоту. «Я вызываю рвоту после еды, потому что подписана в TikTok на одну инфлюенсершу. Она такая красивая и такая худая! И у нее такой парень! Я не могу смотреть на себя. Мальчики смеются над моей большой грудью. Я ненавижу мужчин. Хочу, чтобы они все умерли. Я хочу быть мальчиком».