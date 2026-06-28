Кофейный прорыв Латвии: как местные бренды завоевывают Европу
В Латвии все заметнее заявляют о себе бренды с высокой добавленной стоимостью, способные конкурировать за рубежом. Один из примеров — развитие specialty-кофе: Kalve Coffee победила на европейском конкурсе обжарщиков Roast Masters 2025, а Rocket Bean вошла в сотню лучших кофеен Европы.
История Kalve Coffee началась в 2017 году, когда трое друзей, хорошо знакомых с кофейной индустрией, решили создать компанию, основанную не только на бизнес-расчетах, но и на ценностях — качестве, устойчивом развитии и готовности принимать смелые решения. Один из сооснователей и председатель правления Kalve Coffee Гатис Земанис отмечает, что кофейная культура сейчас переживает серьезные изменения: люди все чаще уходят от обычного коммерческого кофе к specialty-кофе, сообщает LSM.lv.
Specialty, или специализированный кофе, — это кофе высокого качества, у которого можно проследить происхождение: регион, производителя, способ обработки и условия выращивания. В отличие от массового кофе, он отбирается из лучших зерен и собирается вручную.
За неполные десять лет Kalve Coffee выросла из небольшой обжарочной в сеть из 14 кофеен в пяти странах — Латвии, Литве, Эстонии, Франции и Португалии. Компания работает только с проверенными производителями кофе, стала франшизным брендом, планирует открыть первые кафе в аэропорту Рига, а также вышла на биржу и привлекла 1,2 млн евро.
По словам Земаниса, выход на биржу стал для компании своего рода проверкой: сможет ли бизнес масштабироваться и насколько сильна вокруг бренда его аудитория. Несмотря на скепсис некоторых специалистов, компания решилась на этот шаг и осталась довольна результатом.
Экономист Luminor Петерис Страутиньш отмечает, что за последние 15 лет в Латвии появилось немало люксовых и нишевых брендов — от косметики и продуктов питания до украшений. По его словам, это связано с развитием творческой среды, опытом рыночной экономики и возможностью экспериментировать, пробовать разные идеи и создавать истории, которые находят отклик не только в Латвии, но и за рубежом.
В латвийском экспорте по-прежнему доминируют отрасли, где конкурентоспособность во многом основана на природных преимуществах, — древесина, зерно, продукты питания, а также интеллектуальные услуги. Однако, как подчеркивает эксперт, экономика складывается из разных направлений. Даже такие ниши, как экспорт кофе, вносят свой вклад в общий результат.
Поэтому успехи латвийских specialty-кофейных брендов показывают не только развитие одной отрасли, но и способность Латвии создавать конкурентоспособные продукты с узнаваемой историей для мирового рынка.