Кофейный прорыв Латвии: как местные бренды завоевывают Европу

История Kalve Coffee началась в 2017 году, когда трое друзей, хорошо знакомых с кофейной индустрией, решили создать компанию, основанную не только на бизнес-расчетах, но и на ценностях — качестве, устойчивом развитии и готовности принимать смелые решения. Один из сооснователей и председатель правления Kalve Coffee Гатис Земанис отмечает, что кофейная культура сейчас переживает серьезные изменения: люди все чаще уходят от обычного коммерческого кофе к specialty-кофе, сообщает LSM.lv.