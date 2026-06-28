"Страна болот" без ягод: почему Латвия не может обеспечить себя даже голубикой

При этом сейчас одной из самых рентабельных культур стали кустовые голубики. Однако, по словам фермера, конкурировать с Польшей Латвия не может: там плантации занимают по 80, 100, 150 и 200 гектаров, поэтому себестоимость намного ниже. Латвийские хозяйства выживают в основном там, где есть возможность продавать ягоды напрямую покупателям или организовывать самосбор — например, рядом с Ригой и Юрмалой.