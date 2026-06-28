"Страна болот" без ягод: почему Латвия не может обеспечить себя даже голубикой
Хотя торговцы видят потенциал в местных ягодах и овощах, сами производители говорят о серьезных проблемах в отрасли. Урожай ягод в этом году будет удачным далеко не во всех хозяйствах, а для дальнейшего развития необходима механизация сбора.
Владелец хозяйства Strēlnieki Янис Биерандс считает, что Латвии нужно развивать те культуры, которые хорошо растут в местных условиях. По его словам, страна могла бы сама обеспечивать себя морковью, картофелем и особенно клюквой: Латвия — «страна болот», а крупноплодная североамериканская клюква здесь может давать очень хороший урожай, сообщает LSM.lv.
При этом сейчас одной из самых рентабельных культур стали кустовые голубики. Однако, по словам фермера, конкурировать с Польшей Латвия не может: там плантации занимают по 80, 100, 150 и 200 гектаров, поэтому себестоимость намного ниже. Латвийские хозяйства выживают в основном там, где есть возможность продавать ягоды напрямую покупателям или организовывать самосбор — например, рядом с Ригой и Юрмалой.
Еще одна проблема — нехватка механизации. Биерандс говорит, что хозяйствам нужны роботы для обрезки и ухода за кустами, но на такую технику не хватает денег.
В этом сезоне ситуация осложнилась погодой. Глава Латвийской ассоциации садоводов Мара Рудзате рассказала, что зима сильно повредила культуры, которые не были укрыты снегом, в том числе голубику, вишню и сливы. В некоторых хозяйствах урожай может быть минимальным или почти нулевым, а часть кустов и молодых деревьев вымерзла.
По ее словам, местных ягод в магазинах, вероятно, будет меньше. Клубника и малина должны быть, поскольку часть посадок была под снегом или в туннелях, но голубики ожидается очень мало. Если урожай в Польше окажется лучше, часть спроса смогут закрыть импортные ягоды.
Данные Службы поддержки села показывают, что за последние десять лет площади кустовой голубики в Латвии удвоились, площади черной смородины выросли в пять раз, а вот посадки яблонь, груш, вишни и малины сократились.
Производители также жалуются на дорогой сбор урожая. По словам Рудзате, для сезонных работников установлена высокая зарплата — 1516 евро, что становится непосильной нагрузкой для многих хозяйств. Из-за этого часть фермеров может сокращать площади.
Полностью обеспечить рынок местными ягодами, по оценке отрасли, вряд ли получится. Урожайность в Латвии невысокая, уход за посадками требует больших вложений, а продавать ягоды в больших объемах по высокой цене невозможно.