"Демонтируют не почтомат, а веру": жители латвийского села возмущены решением Latvijas pasts

В публикации в группе Ances muiža в Facebook жители рассказывают, что сначала многие скептически относились к новому сервису, но очень быстро оценили его удобство. «Утром, с восходом солнца, собрал в саду яблоки, сложил их в коробку, отправил, а вечером внуки из Риги уже присылают видео, как с удовольствием едят яблоки бабушки из Анце. Это было удобно и тем, кто заказывает одежду или хозяйственные товары в интернет-магазинах», — говорится в публикации. Но, как отмечают авторы обращения, уже весной стало известно, что почтомат признали нерентабельным.