"Демонтируют не почтомат, а веру": жители латвийского села возмущены решением Latvijas pasts
Полтора года назад жители небольшого латвийского села добились установки почтомата, а теперь его тихо увезли как «нерентабельный». Люди уверены: исчез не просто металлический шкаф, а последняя связь с внешним миром.
Осенью 2024 года Latvijas pasts торжественно объявил об открытии почтомата в центре села Анце Вентспилсского края. Тогда предприятие заявляло, что продолжает развивать крупнейшую в стране сеть почтоматов и улучшает доступность услуг для жителей, которые после закрытия местного почтового отделения смогут круглосуточно получать и отправлять посылки, а также отправлять письма.
Однако радость жителей оказалась недолгой. Незадолго до праздника Лиго почтомат демонтировали. В Latvijas pasts объяснили это тем, что его загрузка составляла всего около 25%, поэтому оборудование решили перенести в место, где им будет пользоваться больше людей.
Местные жители с такой оценкой не согласны. По их словам, почтомат пользовался спросом, а иногда даже был полностью заполнен, из-за чего новые отправления невозможно было разместить.
Теперь ближайший почтомат находится более чем в 20 километрах — в Дундаге, а некоторым жителям приходится ехать еще дальше, в Вентспилс. При этом Latvijas pasts обещает лишь к концу года установить в помещении новый почтомат.
Решение вызвало волну возмущения. Жители организовали своеобразную акцию протеста и задаются вопросом: «Является ли человек в латвийской глубинке еще ценностью или он превратился лишь в статью расходов в таблице Excel?»
По данным газеты Ventas Balss, нынешний почтомат появился благодаря инициативе местной предпринимательницы Илзе. После того как стало известно о планах его ликвидировать, она вновь взяла инициативу на себя и подготовила обращение в Latvijas pasts и Министерство сообщения. Под письмом с просьбой сохранить почтомат подписались 303 человека, однако это не повлияло на принятое решение.
В публикации в группе Ances muiža в Facebook жители рассказывают, что сначала многие скептически относились к новому сервису, но очень быстро оценили его удобство. «Утром, с восходом солнца, собрал в саду яблоки, сложил их в коробку, отправил, а вечером внуки из Риги уже присылают видео, как с удовольствием едят яблоки бабушки из Анце. Это было удобно и тем, кто заказывает одежду или хозяйственные товары в интернет-магазинах», — говорится в публикации. Но, как отмечают авторы обращения, уже весной стало известно, что почтомат признали нерентабельным.
Жители уверены, что проблема гораздо глубже, чем исчезновение еще одной услуги.
«История вовсе не о почтомате. Почтомат — это металлический шкаф с дверцами. Его можно установить и убрать за один день. Но в Анце демонтируют не только почтомат. Демонтируют веру. Веру в то, что маленький сельский приход еще нужен государству».
Авторы публикации напоминают, что за последние годы в Анце уже закрыли школу и ликвидировали почтовое отделение. «Вопрос в том, видит ли государство своих людей за пределами больших городов», — заключают жители.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что жительница Бауски опубликовала открытое обращение к руководству Латвии, в котором заявила, что закрытие сельских школ и сокращение услуг подрывают веру людей в будущее страны и ускоряют отток населения из регионов.