ФОТО: Рига дрожала от басов - The Prodigy устроили на Wondersala настоящий рейв

Когда The Prodigy наконец взяли площадку в свои руки, вечер резко сменил скорость. Это был не аккуратный концерт с дистанцией между сценой и публикой, а ударная волна: тяжелые биты, резкие вспышки, агрессивная подача и тот самый attack mode, ради которого люди и пришли. Группа давно стала одной из самых узнаваемых электронных команд мира, но вживую их музыка по-прежнему работает не как ностальгия, а как прямое физическое воздействие.