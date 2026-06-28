Концерт The Prodigy в Риге (2026)
Вечером 27 июня Wondersala в Риге превратилась в огромный рейв под открытым небом: The Prodigy вернулись в Латвию с единственным ...
ФОТО: Рига дрожала от басов - The Prodigy устроили на Wondersala настоящий рейв
Вечером 27 июня Wondersala в Риге превратилась в огромный рейв под открытым небом: The Prodigy вернулись в Латвию с единственным балтийским шоу 2026 года, собрав толпу, которая прыгала, кричала и буквально проживала каждый тяжелый бит.
В Ригу The Prodigy вернулись после впечатляющего выступления 2024 года — и на этот раз с эксклюзивным балтийским шоу 2026 года. Обещали не просто концерт, а «рейв-опыт», который нужно прочувствовать вживую. И это описание оказалось не рекламным преувеличением: вечером Wondersala действительно превратилась в огромную открытую рейв-площадку, где люди не столько слушали музыку, сколько физически в нее проваливались.
Публика начала раскачиваться задолго до главного выхода благодаря электронной группе на разогреве Pendulum. На площадке было много черного, солнцезащитных очков, татуировок, пластиковых стаканов, людей с поднятыми руками и телефонов, направленных к сцене. Кто-то танцевал в одиночку, кто-то обнимался, кто-то просто стоял с закрытыми глазами, ловя бит.
Wondersala идеально подошла для такого вечера: бетон, портовые краны, открытое небо, индустриальный фон и мощная сцена создавали ощущение не фестивального глянца, а почти подпольной энергии. На закате это выглядело особенно эффектно — свет бил в лица, сцена мерцала, а над толпой то и дело поднимались руки.
Когда The Prodigy наконец взяли площадку в свои руки, вечер резко сменил скорость. Это был не аккуратный концерт с дистанцией между сценой и публикой, а ударная волна: тяжелые биты, резкие вспышки, агрессивная подача и тот самый attack mode, ради которого люди и пришли. Группа давно стала одной из самых узнаваемых электронных команд мира, но вживую их музыка по-прежнему работает не как ностальгия, а как прямое физическое воздействие.
Толпа отвечала моментально. Люди прыгали, кричали, снимали, смеялись, целовались, поднимали руки и теряли счет времени. В первых рядах было плотнее всего, но энергия расходилась далеко назад — даже те, кто держался в стороне, постепенно втягивались в общий поток. На лицах у многих было то редкое концертное выражение, когда человек уже не думает о том, как выглядит со стороны.
К финалу на Wondersala уже не оставалось ощущения обычного летнего концерта. Было чувство большого, шумного, немного дикого события, после которого люди уходят с пыльной обувью, мокрыми футболками, охрипшими голосами и улыбками. The Prodigy снова доказали: их шоу — это не фон для вечера, а отдельная стихия, в которую либо входишь целиком, либо остаешься за бортом. В Риге 27 июня большинство явно выбрало первое.