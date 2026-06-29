"Плотоядная" бактерия распространяется: эксперты предупреждают о последствиях потепления Балтийского моря
Аномальная жара прогревает Балтийское море, создавая идеальные условия для опасных бактерий Vibrio. Хотя случаи заражения редки, специалисты предупреждают: некоторые инфекции могут привести к сепсису, ампутации и даже смерти.
Повышение температуры морской воды создает благоприятные условия для распространения бактерий рода Vibrio, предупреждают европейские специалисты. Хотя вызываемые ими инфекции по-прежнему встречаются редко, в жаркие годы число случаев заболевания заметно увеличивается, а некоторые штаммы способны вызывать крайне тяжелые последствия.
С наступлением лета и прогревом поверхности моря бактерии Vibrio начинают активно размножаться. Они естественным образом обитают в прибрежных водах, где смешиваются морская и пресная вода, особенно при умеренной солености и высокой температуре.
Что такое Vibrio и чем опасны эти бактерии
Бактерии Vibrio могут вызывать заболевание, известное как вибриоз. Заражение происходит при контакте с зараженной морской водой или при употреблении сырых либо недостаточно термически обработанных морепродуктов.
Возбудителями болезни являются различные виды Vibrio. Два штамма — Vibrio cholerae O1 и O139 — вызывают холеру, однако большинство остальных представителей рода приводят к менее тяжелым инфекциям.
Чаще всего речь идет о пищевых отравлениях после употребления сырых моллюсков, а также о тяжелые инфекции кровотока, когда бактерии проникают в организм через порезы, ссадины или другие повреждения кожи.
Какие симптомы могут возникнуть
Проявления болезни зависят от способа заражения. При контакте с зараженной водой могут развиться воспаления уха. Если бактерии попадают в открытую рану, возникают покраснение, боль, отек и воспаление кожи.
Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) предупреждает, что без своевременного лечения такие инфекции способны привести к тяжелым осложнениям, включая некротизирующий фасциит, заражение крови (сепсис) и даже необходимость ампутации пораженной конечности.
Особую опасность представляет бактерия Vibrio vulnificus, которую иногда называют «плотоядной бактерией». В редких случаях она вызывает крайне тяжелые и даже смертельные инфекции, особенно у людей с открытыми ранами, ослабленным иммунитетом или хроническими заболеваниями печени.
Насколько велик риск
По данным ECDC, инфекции Vibrio в Европе остаются сравнительно редкими. Однако в последние годы страны Балтийского региона все чаще сообщают о росте числа заболевших.
Особенно заметный всплеск наблюдается во время продолжительных волн жары, когда температура морской воды становится необычно высокой.
Так, в 2018 году в Европе было зарегистрировано 445 случаев вибриоза — более чем в три раза больше среднего показателя за 2014–2017 годы, когда ежегодно фиксировалось около 126 случаев.
Специалисты рекомендуют отказаться от употребления сырых или недостаточно приготовленных моллюсков, особенно устриц, и тщательно подвергать морепродукты термической обработке.
Кроме того, не следует купаться в морской или слабосоленой воде при наличии открытых ран, порезов или вскоре после пирсинга, так как именно через поврежденную кожу бактерии легче всего проникают в организм.
Где риск наиболее высок
По данным Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов (EFSA), за последние два десятилетия количество инфекций Vibrio в Европе увеличилось одновременно с ростом числа экстремально жарких периодов.
Эксперты считают, что из-за изменения климата распространенность этих бактерий в морской воде и морепродуктах будет продолжать расти.
Самые благоприятные условия для Vibrio наблюдаются в Балтийском море, переходной зоне между Балтийским и Северным морями, Черном море, а также в прибрежных районах устьев крупных рек.
Для мониторинга ситуации Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний ежедневно обновляет интерактивную карту, показывающую районы, где в ближайшие пять дней ожидаются условия, благоприятные для развития бактерий Vibrio.