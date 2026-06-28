В Риге пройдет пикет за безопасность железнодорожного переезда в Иманте после двух трагедий

В воскресенье в 14:00 общество "Город для людей" проведет в Риге у железнодорожного переезда в Иманте пикет "За безопасный переезд". Общество упрекает Рижскую думу в бездействии и в том, что она не предпринимает меры для повышения безопасности движения на переезде. Вопреки неоднократным призывам, до сих пор не сделано существенных шагов, которые могли бы предотвратить трагедии в будущем.