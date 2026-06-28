"Барьеры стоят меньше, чем человеческие жизни": у переезда в Иманте прошел пикет
После двух трагедий у железнодорожного переезда в Иманте общество Pilsēta cilvēkiem требует срочно установить автоматические барьеры не только для автомобилей, но и для пешеходов и велосипедистов. Если власти не примут меры до 1 августа, активисты обещают обратиться в суд.
Представители Pilsēta cilvēkiem сообщили агентству LETA, что цель пикета — привлечь внимание общества и ответственных учреждений к необходимости срочно повысить безопасность Имансткого переезда, установив там автоматические подъемные барьеры также для пешеходов и велосипедистов. По их мнению, такое решение уже является обычной практикой во многих странах Европы в местах с интенсивным движением.
«Мы считаем, что автоматические подъемные барьеры — это не привилегия только для автомобилей. Их можно устанавливать и для пешеходов, и для велосипедистов, чтобы людям было удобнее и безопаснее пересекать переезд», — заявил организатор пикета.
Он подчеркнул, что общество неоднократно обращалось по этому вопросу как в AS Latvijas dzelzceļš, так и в Рижскую думу, однако желаемое решение пока не реализовано. Если самоуправление не откликнется на призывы, общество готово обратиться в суд.
Председатель правления общества Pilsēta cilvēkiem Брунис Мартиньш Кибилдс выразил уверенность, что решение, предлагаемое для переезда в Иманте, могло бы стать примером и для других мест в Латвии.
На пикет собрались около 15 человек. Участники держали плакаты с надписями: «Спасать жизни слишком дорого — судиться с жителями по карману», «Барьеры стоят меньше, чем человеческие жизни» и «Барьер для безопасности = нет в бюджете, адвокаты для судов = деньги найдутся». Во время акции была установлена и символическая самодельная барьера с надписью: «LDz не может меня себе позволить».
Ранее общество заявляло, что Рижская дума бездействует и не улучшает безопасность движения на переезде. По мнению организации, несмотря на неоднократные призывы, до сих пор не были приняты существенные меры, которые могли бы предотвратить трагедии в будущем.
Как сообщалось, за восемь месяцев на Иманстком железнодорожном переезде или рядом с ним произошли два трагических несчастных случая. 1 октября 2025 года при пересечении переезда на электросамокате под поездом погибли две несовершеннолетние девочки, а 7 июня 2026 года неподалеку от переезда поезд смертельно травмировал мужчину.
Общество Pilsēta cilvēkiem призвало до 1 августа установить на Иманстком железнодорожном переезде барьеры для пешеходов и велосипедистов, в противном случае пообещав обратиться в суд.
В организации считают, что переезд можно сделать безопасным, установив барьеры также для пешеходов и велосипедистов. В таком случае при приближении поезда блокировалось бы не только движение автомобилей, но и движение пешеходов и велосипедистов.
AS Latvijas dzelzceļš, как утверждает общество, отклонило это требование, считая установленные сейчас пешеходные лабиринты достаточным решением для обеспечения безопасности.
Общество оценило ситуацию и подало заявление исполнительному директору Риги о бездействии.