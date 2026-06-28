"Барьеры стоят меньше, чем человеческие жизни": у переезда в Иманте прошел пикет

На пикет собрались около 15 человек. Участники держали плакаты с надписями: «Спасать жизни слишком дорого — судиться с жителями по карману», «Барьеры стоят меньше, чем человеческие жизни» и «Барьер для безопасности = нет в бюджете, адвокаты для судов = деньги найдутся». Во время акции была установлена и символическая самодельная барьера с надписью: «LDz не может меня себе позволить».