Сегодня Латвию накроет опасная жара: местами до +34 градусов
Латвию накрывает первая по-настоящему экстремальная жара этого лета. Уже в ближайшие два дня температура местами достигнет +35 градусов, а медики и синоптики призывают жителей соблюдать особую осторожность.
В воскресенье на большей части территории Латвии установится солнечная и сухая погода. Лишь временами на небе будут появляться отдельные облака. Ветер останется слабым.
Самая высокая температура ожидается в западных и центральных районах страны, где воздух прогреется до +29…+34 градусов. На побережье Рижского залива, а также в восточной части Латвии будет немного прохладнее — от +24 до +28 градусов.
В Риге синоптики также прогнозируют сухую и солнечную погоду. Днем температура воздуха составит +31…+33 градуса.
Метеорологи предупреждают, что индекс ультрафиолетового излучения будет высоким, поэтому длительное пребывание под прямыми солнечными лучами может быть опасным.
Специалисты предупреждают, что сильная жара способна вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Жителям рекомендуют не оставлять детей без присмотра, носить легкую одежду и головные уборы, пить достаточное количество воды и по возможности не находиться долго под прямыми солнечными лучами.
Кроме того, тем, кто планирует отдых у воды, советуют трезво оценивать свои силы при купании и не заходить резко в воду сразу после длительного пребывания на жаре.