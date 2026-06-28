"Не могли поверить своим глазам": житель Саулкрасты узнал о выигрыше 150 000 евро в Янов день
Житель Саулкрасты уже решил, что купленный билет оказался пустым, но утром Янова дня ради любопытства проверил его еще раз. Несколько минут спустя вся семья не могла поверить, что стала богаче на 150 тысяч евро.
В этом году Янов день стал по-настоящему счастливым для 58-летнего жителя Саулкрасты, работающего водителем грузового автомобиля. Именно тогда он обнаружил, что выиграл главный приз дополнительной игры Joker — 150 000 евро.
Счастливый билет он купил еще до праздника Лиго вместе с билетом SuperBingo. Хотя мужчина играет в эту лотерею нечасто, каждое воскресенье он вместе с семьей смотрит телерозыгрыш. «Мы всегда переживаем за участников и радуемся чужим выигрышам. Мне очень нравится эта игра», — рассказал победитель.
Во время праздников семья отправилась в поездку, поэтому посмотреть очередной выпуск SuperBingo не удалось. Вернувшись домой спустя несколько дней, мужчина решил проверить билет.
«Посмотрел — ни центральное поле, ни рамка не совпадают. Подумал, что на этот раз не повезло», — вспоминает он. Однако позже он понял, что забыл проверить комбинацию Joker. Утром в Янов день, около половины десятого, за чашкой кофе мужчина снова взял билет в руки.
«Начал сверять цифры: одна совпала, вторая... и так все! Проверил еще раз с другой стороны — результат тот же. Позвал жену, чтобы и она посмотрела. Мы оба смотрели и не могли поверить — все цифры действительно совпали», — рассказал счастливчик.
В тот же праздничный день он отправился в пункт продажи Latvijas Loto на улице Мейстару, чтобы убедиться, что выигрыш настоящий. «Продавец была очень отзывчивой и доброжелательной. Она проверила билет и подтвердила, что это действительно крупный выигрыш. Пришлось немного подождать, пока оформили все документы, но все прошло очень быстро», — рассказал мужчина.
Пока семья еще только решает, как распорядиться неожиданными 150 тысячами евро. По словам победителя, наиболее вероятно, что деньги будут вложены в недвижимость.
Несмотря на крупный выигрыш, мужчина признается, что покупает билеты SuperBingo всего несколько раз в год — когда вспоминает об этом и есть свободные деньги. При этом семейная традиция смотреть программу по воскресеньям остается неизменной. Несколько раз в год он также отправляет комплекты билетов, надеясь попасть на розыгрыш в телевизионную студию, однако пока такой возможности еще не представилось. «До сих пор испытываем огромную радость, — признается победитель. — Мы еще не до конца привыкли к мысли, что это действительно произошло с нами».