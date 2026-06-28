"Не могли поверить своим глазам": житель Саулкрасты узнал о выигрыше 150 000 евро в Янов день

Несмотря на крупный выигрыш, мужчина признается, что покупает билеты SuperBingo всего несколько раз в год — когда вспоминает об этом и есть свободные деньги. При этом семейная традиция смотреть программу по воскресеньям остается неизменной. Несколько раз в год он также отправляет комплекты билетов, надеясь попасть на розыгрыш в телевизионную студию, однако пока такой возможности еще не представилось. «До сих пор испытываем огромную радость, — признается победитель. — Мы еще не до конца привыкли к мысли, что это действительно произошло с нами».