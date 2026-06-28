Гид по выживанию в знойной столице: 9 чистых пляжей, исторические фонтаны и 50 точек с питьевой водой в Риге

В Верманском саду находится гордость Риги — старейший фонтан Gadalaiki. Его скульптура была изготовлена в Берлине и установлена в 1869 году. В то время это было самое роскошное декоративное скульптурное произведение такого типа в городе. Оригинальную скульптуру, пострадавшую от вандализма, в 1972 году пришлось демонтировать. Скульптор Мирдза Лукажа изготовила копию, которую самоуправление установило в 1978 году.