Гид по выживанию в знойной столице: 9 чистых пляжей, исторические фонтаны и 50 точек с питьевой водой в Риге
В эти выходные в столице держится давно не виданная жара. Рижское самоуправление призывает жителей и гостей города освежаться на пляжах или у фонтанов, а также пользоваться возможностью набрать чистую питьевую воду в общедоступных местах наполнения.
Пляжи
В Риге в общей сложности есть девять официальных пляжей — Даугавгрива, Вакарбулли, Вецаки, Румбула, Бабелите, Кипсала, Болдерайский карьер, а также Луцавсала и залив Луцавсалы. Там размещены спасательные посты. Кроме того, в городе есть 20 зон активного отдыха у воды, однако там спасатели не дежурят.
Во время купального сезона раз в месяц проводится мониторинг качества воды — микробиологическое тестирование воды для купания. Полученные результаты публикуются на сайте Инспекции здравоохранения. Последние анализы свидетельствуют о хорошем качестве воды на всех пляжах.
Во время купального сезона на территориях пляжей и зон активного отдыха обеспечивается постоянное содержание: сбор и вывоз мусора, стрижка газонов, содержание подъездных дорог и пешеходных тротуаров, уход за насаждениями, содержание и восстановление элементов благоустройства. На пляжах также проводится рыхление верхнего слоя песка.
Внимание! После пребывания на солнце в воду нужно заходить медленно, чтобы избежать шока от холодной воды, который может вызвать внезапные нарушения сердечного ритма или мышечные судороги. Категорически запрещено прыгать в воду головой вниз или купаться в состоянии алкогольного опьянения.
Фонтаны
Под надзором Рижского самоуправления находятся 14 фонтанов — десять стационарных и четыре плавучих, которые переданы на обслуживание предприятию Rīgas meži.
Все фонтаны, находящиеся в ведении Rīgas meži, сейчас работают, а в самые жаркие дни за их состоянием следят особенно тщательно. Каждый день проводится визуальная оценка качества воды в фонтанах и бассейнах, а измерения загрязнения выполняются не реже одного раза в неделю.
В течение сезона фонтаны, расположенные в закрытых, так называемых плескательных бассейнах, регулярно чистят. Сотрудники предприятия также оперативно реагируют на информацию жителей о возможном загрязнении на каком-либо объекте.
Rīgas meži призывает жителей — особенно семьи с детьми — ответственно относиться к фонтанам и плескательным бассейнам. В воду просят не бросать посторонние предметы, например песок, и не позволять детям играть в тех водоемах, где видно загрязнение.
Горожане, особенно семьи с детьми, любят самый большой рижский фонтан — у Дома конгрессов, а также два фонтана с бассейнами на Эспланаде.
В Верманском саду находится гордость Риги — старейший фонтан Gadalaiki. Его скульптура была изготовлена в Берлине и установлена в 1869 году. В то время это было самое роскошное декоративное скульптурное произведение такого типа в городе. Оригинальную скульптуру, пострадавшую от вандализма, в 1972 году пришлось демонтировать. Скульптор Мирдза Лукажа изготовила копию, которую самоуправление установило в 1978 году.
Один из самых известных фонтанов Риги — Nimfa — находится у Латвийской Национальной оперы. Этот фонтан, созданный скульптором Августом Фольцем в 1887 году, является художественным памятником государственного значения. Бронзовую копию скульптуры фонтана в 1986 году создала скульптор Мирдза Лукажа, оригинал хранится в Рундальском дворце.
Декоративный бассейн в Гризинькалнсе у скульптуры Lutausis и реконструированный бассейн в Зиедоньдарзсе в жаркие летние дни также могут порадовать и освежить взрослых и детей. В Зиедоньдарзсе находится и восстановленный фонтан Vardītes, построенный одновременно с созданием парка.
У городского канала находится фонтан Bastejkalna kaskāde, история которого началась в 1880 году, а в самом канале размещены три плавучих фонтана.
Общедоступные места набора питьевой воды
В Риге сейчас есть 50 мест, где можно набрать питьевую воду. В этом году планируется создать еще 16 новых кранов.
Развитие сети общедоступных точек набора питьевой воды началось в 2022 году. Такие краны устанавливаются на такой высоте, чтобы можно было удобно попить или наполнить принесенную с собой бутылку, а также чтобы они были доступны людям в инвалидных колясках. Их конструкция позволяет напиться и животным. Во все эти краны поступает вода из городского водопровода — чистая, качественная, безопасная для употребления и регулярно проверяемая.