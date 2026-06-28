"Это уже традиция": историк объяснил, почему победители выборов в Латвии нередко остаются в оппозиции

Историк отметил, что в отдельных случаях такая модель объяснялась конкретными политическими обстоятельствами. Например, в начале 2000-х годов именно подобная конфигурация власти, по его мнению, позволила Латвии успешно завершить курс на вступление в Европейский союз и НАТО. «То, что крупнейшая политическая сила остается вне правительства, — это тоже наша традиция. Возможно, именно так нам и нужно: несколько небольших партий объединяются между собой, а самая крупная остается снаружи», — заключил Гатис Круминьш.