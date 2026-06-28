"Это уже традиция": историк объяснил, почему победители выборов в Латвии нередко остаются в оппозиции
Почему партия, набравшая больше всего голосов, нередко остается без власти? Историк Гатис Круминьш считает, что для Латвии это уже давно стало политической традицией, которая повторяется от выборов к выборам.
В истории латвийской политики неоднократно повторялась ситуация, когда партия, победившая на выборах, в итоге не входила в состав правительства. По мнению историка и ведущего исследователя Видземской высшей школы Гатиса Круминьша, подобная практика существует в стране уже несколько десятилетий и давно перестала быть исключением.
В эфире TV24 эксперт отметил, что формирование правительств в Латвии традиционно строится на поиске компромисса между несколькими политическими силами. Поэтому кабинет министров нередко создается без участия партии, получившей наибольшую поддержку избирателей.
«Как говорят умные люди, это не моя мысль, но я где-то слышал, что единственное, чему нас учит история, — это тому, что мы на истории не учимся. Поэтому мы снова и снова все повторяем», — сказал Круминьш.
По его словам, нынешние политические процессы во многом напоминают уже происходившие ранее события. В качестве примера он привел Айнара Шлесерса, отметив, что сегодня политик воспринимается иначе, чем в период своего прежнего пребывания у власти.
Круминьш считает, что ситуация, при которой крупнейшая политическая сила остается за пределами правительства, стала для Латвии своеобразной традицией.
«Традиция, когда крупнейшая политическая сила не попадает в правительство, существует у нас уже давно», — подчеркнул эксперт.
Он напомнил, что подобные примеры встречались как в новейшей истории страны после восстановления независимости, так и значительно раньше. В частности, аналогичная ситуация, по его словам, наблюдалась еще в 1923 году, когда крупнейшая политическая сила также осталась вне правящей коалиции.
Историк отметил, что в отдельных случаях такая модель объяснялась конкретными политическими обстоятельствами. Например, в начале 2000-х годов именно подобная конфигурация власти, по его мнению, позволила Латвии успешно завершить курс на вступление в Европейский союз и НАТО. «То, что крупнейшая политическая сила остается вне правительства, — это тоже наша традиция. Возможно, именно так нам и нужно: несколько небольших партий объединяются между собой, а самая крупная остается снаружи», — заключил Гатис Круминьш.