Латвия страхует своих граждан от ущерба, причиненного возможным падением дронов
Государство вводит четкие правила компенсаций за ущерб от военных инцидентов: теперь жители и бизнес будут точно знать, куда обращаться и сколько денег могут получить.
Правительство сегодня на выездном заседании в Латгале утвердило разработанные Министерством юстиции поправки к правилам о компенсации ущерба, причиненного в мирное время в результате военных инцидентов. Поправки устанавливают, как государство будет возмещать прямой ущерб, причиненный прилетом дронов и другими военными инцидентами жителям, предприятиям и общественной инфраструктуре.
Цель данных норм - обеспечить, чтобы после подобных инцидентов людям было ясно, куда обращаться за помощью, в какие сроки будут приняты решения и по каким принципам будут предоставляться компенсации.
Поправки к правилам Кабинета министров предусматривают, что в случае ущерба в результате таких инцидентов для посевов, лесов и животных, находящихся в собственности или владении юридических или физических лиц, включая повреждения сельскохозяйственной техники, в течение трех рабочих дней нужно обратиться в Службу поддержки села, которая в течение месяца примет решение о размере компенсации.
В отношении другого недвижимого имущества и вещей, находящихся в собственности или владении юридического или физического лица, в течение трех рабочих дней нужно обратиться в свое самоуправление, которое в течение месяца примет решение о размере поддержки и подаст запрос в Министерство умного управления и регионального развития.
Согласно правилам, если человек или предприятие застраховали находящееся в их собственности или владении недвижимое имущество от военных рисков в мирное время, в случае инцидента они могут претендовать на компенсацию прямого ущерба из средств госбюджета в размере 90% от суммы причиненного ущерба за вычетом выплаченного страхового возмещения.
В случаях, когда на рынке недоступно страхование от военных рисков в мирное время, лица также могут претендовать на компенсацию прямого ущерба из средств госбюджета в размере 90% от суммы причиненного ущерба.
В свою очередь, если недвижимое и другое имущество не застрахованы от военных рисков в мирное время, можно претендовать на компенсацию прямого ущерба из средств госбюджета в размере 75% от суммы причиненного ущерба.