Латвия страхует своих граждан от ущерба, причиненного возможным падением дронов

Согласно правилам, если человек или предприятие застраховали находящееся в их собственности или владении недвижимое имущество от военных рисков в мирное время, в случае инцидента они могут претендовать на компенсацию прямого ущерба из средств госбюджета в размере 90% от суммы причиненного ущерба за вычетом выплаченного страхового возмещения.