Роботы, наука и зеленые технологии: какие карьерные возможности молодежи предлагает деревообрабатывающая промышленность

Один из самых устойчивых стереотипов — представление о том, что деревообработка является «мужской отраслью». Оно часто связано с мыслью, что это прежде всего физически тяжелая работа в лесу или на лесопилке. Однако в реальности все больше женщин успешно работают в этой сфере — как в управлении производством, так и в инженерии, логистике и разработке продуктов. «Сегодня в деревообрабатывающей отрасли у женщин есть широкие и разнообразные карьерные возможности, потому что за последние два десятилетия отрасль пережила значительную трансформацию: производство перешло от ручного труда к более высоким технологическим процессам, IT и роботизации. Женщины могут руководить и руководят производственными процессами, работают дизайнерами и проектировщицами, архитекторами, специалистками по управлению качеством, разработчицами продуктов, и этот список можно продолжать», — подчеркивает Сигита Алксне.