Роботы, наука и зеленые технологии: какие карьерные возможности молодежи предлагает деревообрабатывающая промышленность
Пока многие молодые люди при выборе карьеры смотрят в сторону IT, маркетинга или других популярных профессий, одна из сильнейших отраслей Латвии нередко остается в тени — и совершенно незаслуженно. Деревообрабатывающая промышленность превратилась в отрасль высоких технологий, инженерных наук, дизайна и устойчивого развития, где спрос на специалистов очень высок.
О том, какие образовательные и карьерные возможности деревообработка предлагает молодежи и почему пора оценить потенциал этой отрасли для обеспечения благосостояния и независимости Латвии, рассказывает Сигита Алксне, член правления ассоциации Latvijas Koks.
Отрасль, где нужны математика и творческое мышление
Возможно, у кого-то деревообработка до сих пор ассоциируется с физическим трудом, однако реальность отрасли сегодня совершенно иная. Хотя дерево является одним из древнейших строительных материалов, работа с ним в наши дни требует современных знаний. За последние 20–30 лет производства прошли стремительное технологическое развитие: ручной труд заменили автоматизированные технологические процессы, роботизированные линии и цифровые системы управления.
Сегодня на деревообрабатывающих предприятиях специалисты все чаще работают с компьютеризированными производственными системами, проектируют продукты, программируют технологические процессы, анализируют данные и разрабатывают новые решения для экспортных рынков. «В работе в деревообрабатывающей отрасли гораздо важнее знания, способность анализировать процессы, работать с технологиями и принимать решения. Молодые люди часто удивляются, узнав средний уровень оплаты труда — что такие деньги можно зарабатывать здесь же, в Латвии и ее регионах. Конечно, важным фактором являются усилия самого молодого человека, работа над развитием и совершенствованием знаний в точных областях, например математике, физике, химии», — рассказывает Сигита Алксне.
Чтобы помочь школьникам лучше понять современную деревообрабатывающую промышленность и повысить интерес к инженерным наукам, естественным наукам и технологиям, входящая в Латвийскую федерацию деревообрабатывающей промышленности ассоциация Latvijas Koks вместе с отраслевыми организациями создала уникальную образовательную инициативу «Эксперименты с древесиной для 5–12-х классов», более известную широкой общественности как «Чемодан полезной древесины» — Lietkoku čemodāns.
Это практическая учебная программа, специально созданная для школ, которая позволяет ученикам самостоятельно экспериментировать и через древесные материалы совершенствовать знания по физике, химии и естественным наукам.
Идею создания Lietkoku čemodāns подсказали учителя латвийских школ: им были нужны практические учебные материалы, которые помогли бы вернуть интерес школьников к физике, химии, математике, дизайну и технологиям. Именно эти предметы являются основой для будущих инженеров, исследователей, технологов и других специалистов, спрос на которых в народном хозяйстве Латвии стабильно высок и продолжает расти.
«Главная ценность Lietkoku čemodāns — практический подход. На занятиях школьники проводят эксперименты, знакомятся с разными древесными материалами и их свойствами, а также видят, как теоретические знания используются в реальной жизни. Так учебный процесс становится более увлекательным и понятным, а деревообработка показывается как современная высокотехнологичная отрасль, а не просто традиционное производство», — подчеркивает Сигита Алксне.
Значимость программы подтверждают результаты: за два учебных года Lietkoku čemodāns побывал более чем в 230 школах Латвии, было проведено около 460 занятий, в которых приняли участие более 11 000 школьников. Это один из крупнейших проектов сотрудничества отрасли и образования в Латвии, который помогает разрушать стереотипы о деревообработке и показывает школьникам широкие карьерные возможности в этой сфере.
Особенно важно, что программа помогает молодежи осознать: современная деревообрабатывающая промышленность — это среда, где нужны инженеры, дизайнеры, архитекторы, команды технологов, исследователи, специалисты по логистике и руководители. Отрасль стремительно развивается, использует роботизацию, автоматизацию и цифровые технологии, поэтому в ней есть место как технически мыслящим молодым людям, так и творческим личностям.
Широкие возможности и для девушек
Один из самых устойчивых стереотипов — представление о том, что деревообработка является «мужской отраслью». Оно часто связано с мыслью, что это прежде всего физически тяжелая работа в лесу или на лесопилке. Однако в реальности все больше женщин успешно работают в этой сфере — как в управлении производством, так и в инженерии, логистике и разработке продуктов. «Сегодня в деревообрабатывающей отрасли у женщин есть широкие и разнообразные карьерные возможности, потому что за последние два десятилетия отрасль пережила значительную трансформацию: производство перешло от ручного труда к более высоким технологическим процессам, IT и роботизации. Женщины могут руководить и руководят производственными процессами, работают дизайнерами и проектировщицами, архитекторами, специалистками по управлению качеством, разработчицами продуктов, и этот список можно продолжать», — подчеркивает Сигита Алксне.
«Управлять производственным процессом за компьютером, планировать логистику, экспорт или проектировать новые продукты одинаково успешно могут как мужчины, так и женщины. В этой отрасли решающими являются знания, навыки и компетенции, а не физическая сила для выполнения работы».
Главное — не позволять стереотипам определять выбор
Сигита Алксне допускает, что недостаточное понимание возможностей отрасли по-прежнему остается вызовом. «Часто стереотипы сохраняются не среди молодежи, а среди взрослых — родителей и педагогов, которые до сих пор воспринимают деревообработку через опыт прошлого», — говорит она.
«Между тем в реальности это одна из самых экспортоспособных, технологически развитых и устойчивых отраслей Латвии, где можно строить международную карьеру, работать с современными технологиями и одновременно создавать продукты из возобновляемого ресурса».
Для молодых людей, которые ищут профессию с перспективой на будущее, стабильным спросом на рынке труда и возможностью работать в инновационной среде, деревообработка может оказаться гораздо более интересным выбором, чем кажется на первый взгляд.
«В деревообрабатывающей отрасли возможны разные образовательные пути. Молодые люди, выбирающие профессиональное образование, уже в сравнительно раннем возрасте получают практические навыки, опыт работы на предприятиях и часто начинают трудовую деятельность значительно раньше, чем те, кто еще учится в средней школе. Практика нередко становится первым шагом к постоянной работе, к тому же руководители предприятий часто сами начинали как “практики”, и тогда ты лучше всего знаешь дело изнутри», — рассказывает Сигита Алксне.
В свою очередь путь высшего образования позволяет стать технологами, инженерами, проектировщиками и руководителями процессов. «Карьерное развитие больше не является только линейным. Если раньше путь часто выглядел как “рабочий — мастер — руководитель”, то сегодня специалист может переходить между разными областями — из производства в управление качеством, разработку продуктов, экспорт, исследования или проекты устойчивого развития», — отмечает Сигита Алксне.
Деревообработка — это не узкая сфера для специалистов одного профиля. Если предприятие хочет расти и развиваться, со временем ему понадобятся самые разные специалисты — от операторов линий до специалистов по охране труда.
Предприятия отрасли ощущают нехватку квалифицированных работников, поскольку работодатели ищут не только производственных специалистов, но и технологов, инженеров, руководителей по качеству, экспертов по логистике, клиентских менеджеров, специалистов по охране труда и исследователей.
В Латвии связанные с отраслью возможности обучения предлагают несколько учебных заведений, в том числе:
- Латвийский университет бионаук и технологий (LBTU), факультет лесных и экологических наук в Елгаве, а также Малнавский колледж LBTU;
- Институт технологий дизайна Рижского технического университета (RTU), факультет естественных наук и технологий RTU, факультет строительства и машиностроения RTU;
- Видземская высшая школа с направлениями, связанными с деревянным строительством;
- профессиональные учебные заведения, в том числе Огрский техникум, Смилтенский техникум, Рижский государственный техникум, Елгавский техникум, Кулдигский техникум технологий и туризма, Айзкраукльская профессиональная средняя школа, Видземский техникум технологий и дизайна, Рижский техникум искусств и медиа и другие региональные профессиональные школы.
«Лучшие ученики профессиональных школ часто получают предложения о работе еще до окончания учебы», — подчеркивает Сигита Алксне.
Специалист указывает, что латвийские предприятия производят продукцию для известных во всем мире брендов и конкурируют на международных рынках, поэтому спрос на квалифицированных специалистов стабилен. Особенно важно, что хорошо оплачиваемую работу можно найти и за пределами Риги: многие современные деревообрабатывающие предприятия находятся в регионах, обеспечивая конкурентоспособную зарплату и рабочую среду международного уровня.
Зеленая карьера для будущей Латвии
Одно из самых перспективных направлений — так называемая зеленая карьера. Древесина является возобновляемым ресурсом, и ее использование становится все более важным в циркулярной экономике и устойчивом строительстве.
С возможностями зеленой карьеры знакомит и уже упомянутый Lietkoku čemodāns, побуждая молодежь задуматься о профессиях будущего и показывая, что и в Латвии можно строить карьеру международного уровня в современной, экспортоспособной и основанной на инновациях отрасли.
Древесина является возобновляемым ресурсом, а ее использование способствует устойчивому строительству, циркулярной экономике и развитию новых экологичных продуктов.
«Для молодых людей, которые хотят работать с устойчивыми решениями и формировать более зеленое будущее, это очень перспективная область. Именно здесь будут нужны новые умы, которые создадут продукты и технологии следующего поколения», — говорит Сигита Алксне.
«Будущие возможности связаны не только со строительством зданий или производством мебели. Быстро развиваются древесная химия, разработка новых материалов, биоэкономика и исследования. Древесина используется в теплоизоляционных материалах, косметике, композитных материалах и других продуктах с высокой добавленной стоимостью».