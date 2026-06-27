В Минкульте объяснили, запретят ли спектакли на русском языке после нового распоряжения Пунтулиса
После решения Минкульта убрать русский язык из публичного пространства государственных учреждений возник вопрос о судьбе русскоязычных спектаклей. В министерстве объяснили, коснутся ли новые правила театров.
Распоряжение министра культуры Науриса Пунтулиса («Национальное объединение») об исключении русского языка из публичного пространства учреждений, подведомственных Министерству культуры, не затронет содержание театральных постановок. Об этом сообщила советник министра Агнесе Варпиня.
Она пояснила, что если драматургическое произведение изначально создано на русском языке, то оно считается оригиналом творческого произведения, а значит, установленные распоряжением ограничения на него не распространяются.
Новые требования касаются, в частности, международных мероприятий, стратегических документов, рекламы, официальных сайтов и другой информации, предназначенной для общества. Учреждения обязаны выполнить распоряжение до 30 июля.
При этом Министерство культуры подчеркивает, что ограничения не распространяются на профессиональную художественную деятельность, если оригинал творческого произведения создан на русском языке.
Обосновывая свое решение, Наурис Пунтулис сослался на Конституцию Латвии и решение Конституционного суда от 30 марта 2026 года, в котором вновь подчеркивается особая роль латышского языка как единственного государственного языка в существовании государства, функционировании демократического общества и обеспечении общественной сплоченности.
Поводом для обсуждения вопроса ранее стала критика со стороны политиков «Национального объединения», которые выразили недовольство рекламой спектакля на русском языке, размещенной на фасаде Рижского русского театра имени Михаила Чехова.