Страны Балтии торопят ЕС с введением полного запрета на импорт российской нефти
Латвия, Литва и Эстония требуют от Евросоюза ускорить полный отказ от российской нефти. По мнению стран Балтии, риски энергетического кризиса больше не могут служить оправданием для отсрочек.
Страны Балтии призвали Европейский союз (ЕС) ускорить реализацию планов по запрету импорта российской нефти, поскольку опасения ЕС по поводу серьезного энергетического кризиса, который могла вызвать война в Иране, не оправдались, сообщает издание Financial Times.
В конце прошлого года страны ЕС договорились, что Европейская комиссия предложит ввести такой запрет, однако переговоры по нему зашли в тупик, поскольку блокировка Ормузского пролива вызвала опасения по поводу кризиса с поставками энергоресурсов.
На состоявшемся в пятницу совещании министров энергетики Эстония, Латвия и Литва призвали ЕС представить предложения о постепенном прекращении импорта, аргументируя это тем, что экспорт российских энергоресурсов помогает финансировать войну Кремля в Украине.
После полномасштабного вторжения Москвы в Украину в феврале 2022 года ЕС начал вводить меры по снижению зависимости от российских энергоресурсов. По данным Еврокомиссии, импорт нефти из России в 2025 году не превышал 2% общего объема по сравнению с 27% в начале 2022 года, но все еще составлял 9,7 млн тонн.
Ранее ЕС договорился до осени 2027 года постепенно отказаться от российского газа.
Введение запрета на импорт российской нефти может столкнуться с сопротивлением таких стран, как Венгрия и Словакия, сильно зависящих от ее поставок. Кроме того, ожидается также сопротивление со стороны стран, которые борются с высокими ценами на энергоносители.