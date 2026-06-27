Страны Балтии торопят ЕС с введением полного запрета на импорт российской нефти

После полномасштабного вторжения Москвы в Украину в феврале 2022 года ЕС начал вводить меры по снижению зависимости от российских энергоресурсов. По данным Еврокомиссии, импорт нефти из России в 2025 году не превышал 2% общего объема по сравнению с 27% в начале 2022 года, но все еще составлял 9,7 млн тонн.