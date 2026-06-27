ФОТО: в Риге проходит первый европейский слет "Запорожцев" - у Мотормузея собрались десятки легендарных машин

На месте уже можно увидеть десятки ярких ретроавтомобилей — от голубых и красных до желтых, белых и розовых «Запорожцев». Многие машины украшены флагами, старинными чемоданами, декоративными элементами и другими деталями в духе прошлых десятилетий. Некоторые участники подошли к мероприятию с юмором: на крыше одного из автомобилей установлена игрушечная машина с куклой за рулем, рядом развеваются литовские флаги.