Европейский слет "Запорожцев" в Риге
Мероприятие привлекло не только владельцев ретроавтомобилей, но и семьи с детьми, коллекционеров, любителей техники и просто прохожих.
ФОТО: в Риге прошел первый европейский слет "Запорожцев" - у Мотормузея собрались десятки легендарных машин
В Риге прошел первый европейский слет «Запорожцев» — масштабная встреча владельцев и поклонников автомобилей ZAZ и LUAZ. Мероприятие организовали Латвийский клуб антикварных автомобилей совместно с неформальным объединением ZAZ klubs и Рижским мотормузеем.
Как заявляли организаторы, этот слет должен был стать самым крупным собранием автомобилей ZAZ и LUAZ за последние 30 лет. Он прошел 27 июня на территории Рижского мотормузея и на Бикерниекской трассе.
На месте можно было увидеть десятки ярких ретроавтомобилей — от голубых и красных до желтых, белых и розовых «Запорожцев». Многие машины были украшены флагами, старинными чемоданами, декоративными элементами и другими деталями в духе прошлых десятилетий. Некоторые участники подошли к мероприятию с юмором: на крыше одного из автомобилей была установлена игрушечная машина с куклой за рулем, рядом развевались литовские флаги.
В Риге собрались более ста «Запорожцев» из Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Украины, Венгрии и Германии. На слете были представлены разные модели ZAZ — 965, 966, 968, 968A, 968M и 968MP, а также автомобили-вездеходы LUAZ.
Мероприятие привлекло не только владельцев ретроавтомобилей, но и семьи с детьми, коллекционеров, любителей техники и просто прохожих. Гости рассматривали машины, фотографировались рядом с ними, заглядывали в салоны и обсуждали детали с владельцами.