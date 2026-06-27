В Латвии объявлено предупреждение: ожидается жара до +35 градусов
В воскресенье Латвию накроет сильная жара: в западных и центральных районах, а также в Риге температура поднимется выше +30 градусов. Жителей предупреждают о рисках для здоровья и призывают не перегреваться, пить больше воды и не заходить резко в воду после пребывания на солнце.
Предупреждение об ожидаемой в воскресенье и понедельник очень сильной жаре в субботу было распространено также через систему широковещательного оповещения. В сообщении подчеркивается, что температура воздуха в воскресенье и понедельник может повыситься до +31...+35 градусов.
В сообщении также указано, что жара может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Жителей призывают не оставлять детей без присмотра, выбирать подходящую одежду и головной убор, пить достаточно жидкости и не находиться долго под прямыми солнечными лучами. Кроме того, жителям советуют оценивать свои навыки плавания и не заходить резко в воду после перегрева.
В ночь на воскресенье на небе будет небольшая облачность, осадков не ожидается. При слабом ветре местами образуются туман и дымка, что ухудшит видимость. Температура воздуха понизится до +15…+20 градусов, местами на востоке будет на градус прохладнее.
В столице ночью также будет мало облаков и ожидается сухая погода. Ветер останется слабым, воздух остынет до +18...+20 градусов.
В воскресенье в Латвии ожидается преимущественно солнечная и сухая погода, лишь временами небо будут закрывать отдельные облака.
Ветер останется слабым, во многих местах страны ожидается сильная жара, а в западных и центральных районах — даже очень сильная. Воздух прогреется до +29…+34 градусов, местами на побережье залива и на востоке — до +24...+28 градусов. Индекс ультрафиолетового излучения будет высоким.
В Риге также ожидается сухой и солнечный день. Ветер будет слабым, ожидается очень сильная жара — столбик термометра поднимется до +31...+33 градусов.