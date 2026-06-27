В Латвии объявлено предупреждение: ожидается жара до +35 градусов

В сообщении также указано, что жара может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Жителей призывают не оставлять детей без присмотра, выбирать подходящую одежду и головной убор, пить достаточно жидкости и не находиться долго под прямыми солнечными лучами. Кроме того, жителям советуют оценивать свои навыки плавания и не заходить резко в воду после перегрева.