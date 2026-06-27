До +34 градусов: в Латвии воскресенье пройдет под знаком сильной жары
В воскресенье в Латвии ожидается солнечная и сухая погода, но во многих районах страну накроет сильная жара. В Риге воздух прогреется до +31…+33 градусов, а индекс ультрафиолета будет высоким.
В ночь на воскресенье небо будет преимущественно ясным, осадков не ожидается. При слабом ветре местами на востоке страны образуются туман и дымка, которые ухудшат видимость. Температура воздуха опустится до +13…+17 градусов, местами на востоке будет на градус прохладнее.
В Риге ночью также будет лишь небольшая облачность, погода останется сухой. Ветер будет слабым, воздух остынет до +15…+17 градусов.
В воскресенье в Латвии ожидается преимущественно солнечная и сухая погода, лишь временами небо будут закрывать отдельные облака. Ветер останется слабым. Во многих регионах страны ожидается сильная жара, а в западных и центральных районах — даже очень сильная: воздух прогреется до +29…+34 градусов. Местами у побережья залива и на востоке страны будет +24…+28 градусов. Индекс ультрафиолетового излучения будет высоким.
В Риге также ожидается сухой и солнечный день. Ветер будет слабым, жара будет очень сильной: столбик термометра поднимется до +31…+33 градусов.