До +34 градусов: в Латвии воскресенье пройдет под знаком сильной жары

В воскресенье в Латвии ожидается преимущественно солнечная и сухая погода, лишь временами небо будут закрывать отдельные облака. Ветер останется слабым. Во многих регионах страны ожидается сильная жара, а в западных и центральных районах — даже очень сильная: воздух прогреется до +29…+34 градусов. Местами у побережья залива и на востоке страны будет +24…+28 градусов. Индекс ультрафиолетового излучения будет высоким.