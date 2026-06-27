В Рижской ратуше с 1 июля вводят новый порядок пропусков
С 1 июля в Рижской ратуше меняется порядок оформления пропусков для посетителей. Заявку можно будет подать заранее на сайте самоуправления или на месте — в информационном киоске на первом этаже.
Посетители, которые планируют участвовать в заседаниях Рижской думы или комитетов, а также в других мероприятиях, смогут подать заявку на пропуск, заполнив форму на сайте самоуправления или в информационном киоске на первом этаже ратуши. Нужно будет указать имя и фамилию посетителя, вторую часть персонального кода, цель визита, а также дату и время посещения.
Если цель визита — встреча с должностным лицом или сотрудником самоуправления, заявку на пропуск оформит само должностное лицо или сотрудник.
Для депутатов и работников самоуправления прежний порядок посещения ратуши не изменится.
Ссылка для подачи заявки на сайте www.riga.lv будет доступна с 1 июля.
Получить пропуск можно будет на посту муниципальной полиции на первом этаже ратуши, предъявив документ, удостоверяющий личность.
Самоуправление напоминает, что за заседаниями думы и комитетов можно следить также в прямых трансляциях или смотреть их позже в записи.