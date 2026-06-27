В Рижской ратуше с 1 июля вводят новый порядок пропусков

Посетители, которые планируют участвовать в заседаниях Рижской думы или комитетов, а также в других мероприятиях, смогут подать заявку на пропуск, заполнив форму на сайте самоуправления или в информационном киоске на первом этаже ратуши. Нужно будет указать имя и фамилию посетителя, вторую часть персонального кода, цель визита, а также дату и время посещения.