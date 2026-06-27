Из-за атаки украинских дронов пострадал Казахстан

Объемы упали после атаки украинских беспилотников на Оренбургский газоперерабатывающий завод в России, расположенный примерно в 170 километрах от границы с Казахстаном. Украина официально заявила, что ее БПЛА поразили не только газоперерабатывающее, но и гелиевое производство в Оренбургской области. На комплексе, принадлежащем «Газпрому», вспыхнул пожар.