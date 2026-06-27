Из-за атаки украинских дронов пострадал Казахстан
Производство на казахстанском нефтегазовом месторождении Карачаганак упало более чем на четверть из-за остановка газоперерабатывающего и гелиевого комплекса в российском Оренбурге после атаки украинских дронов.
Как сообщают СМИ, Карачаганак, входящий в тройку крупнейших углеводородных проектов Казахстана наряду с Тенгизом и Кашаганом, обеспечивает около 10% всей нефтедобычи республики. Особенность месторождения заключается в совместной добыче нефти и природного газа: технически невозможно существенно сократить выпуск газа, не ограничивая при этом извлечение нефти.
В результате инцидента суточная добыча нефти на Карачаганаке упала до 25 000 тонн против обычных 34 000 тонн. Согласно расчетам Bloomberg, текущий объем производства составляет чуть более 180 000 баррелей в сутки.
Объемы упали после атаки украинских беспилотников на Оренбургский газоперерабатывающий завод в России, расположенный примерно в 170 километрах от границы с Казахстаном. Украина официально заявила, что ее БПЛА поразили не только газоперерабатывающее, но и гелиевое производство в Оренбургской области. На комплексе, принадлежащем «Газпрому», вспыхнул пожар.
Это предприятие играет ключевую роль в обеспечении энергетического баланса Казахстана: оно принимает сырое топливо с Карачаганака, перерабатывает его и возвращает уже товарный продукт обратно в республику.