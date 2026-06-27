Молодых людей в Латвии призывают добровольно записаться на службу государственной обороны

Новшество в пятилетней программе Земессардзе — интенсивный курс, который пройдет в 19-м батальоне боевого обеспечения Земессардзе. Планируется, что обучение объемом не менее 28 дней будет проходить ежегодно в один непрерывный период — примерно в течение месяца. Интенсивный курс особенно подходит спортсменам, студентам, гражданам Латвии, постоянно проживающим за рубежом, а также другим желающим, которые хотят выполнить служебные обязанности в течение одного непрерывного периода в году. В 2027 году интенсивный курс запланирован с 29 июня по 27 июля.