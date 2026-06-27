Молодых людей в Латвии призывают добровольно записаться на службу государственной обороны
Министерство обороны призывает молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет до 30 сентября подать заявку на службу государственной обороны, чтобы начать ее в январе или июле 2027 года. Служба дает возможность получить знания и навыки, которые будут полезны и в дальнейшей жизни, и в гражданской карьере, а также познакомиться с военной карьерой и военными профессиями.
Молодые люди могут выбрать наиболее подходящий для себя вид службы. В июльском призыве можно будет выбрать 11-месячную военную службу в регулярных силах Национальных вооруженных сил или подразделениях Земессардзе, либо пятилетнюю службу в Земессардзе. В январском призыве доступны пятилетняя служба в Земессардзе или пятилетняя программа офицера резерва, предназначенная для студентов вузов и колледжей.
Для добровольной подачи заявки граждан призывают использовать единую платформу рекрутирования: klustikaravirs.lv.
В 2027 году на 11-месячную службу в Национальных вооруженных силах смогут принять до 2800 человек, на пятилетнюю службу в Земессардзе — до 600 человек, а на пятилетнюю программу офицеров резерва в зимнем призыве — до 100 человек.
11-месячная служба государственной обороны будет проходить в восьми местах: в Механизированной пехотной бригаде Сухопутных сил в Адажи, Военной полиции в Адажи, Командовании обеспечения в Адажи, Дивизионе противовоздушной обороны Воздушных сил в Лиелварде, 25-м батальоне боевой поддержки Земессардзе в Алуксне, 36-м батальоне боевой поддержки Земессардзе в Лузнаве, батальоне Земессардзе в Скрунде на военной базе Mežaine, а также на военной базе Sēlija. При добровольной подаче заявки можно указать желаемое место службы, которое комплектуется в порядке очереди.
Призывников также призывают добровольно подавать заявки на пятилетнюю службу государственной обороны в Земессардзе или на пятилетнюю программу офицера резерва. В таком случае они не будут участвовать в случайном отборе на 11-месячную службу.
Пятилетнюю службу в Земессардзе необходимо проходить не менее 28 дней в год. Во время службы военнослужащие пройдут курс базовой подготовки, получат знания и навыки в рамках коллективной подготовки, а также пройдут квалификационные курсы в соответствии с военной специализацией. При подаче заявки на пятилетнюю службу государственной обороны в Земессардзе можно выбрать ближайшее к месту жительства место службы: 19-й батальон боевого обеспечения 1-й Рижской бригады Земессардзе, 26-й пехотный батальон 2-й Видземской бригады, 36-й батальон боевой поддержки 3-й Латгальской бригады или штаб 4-й Курземской бригады.
Новшество в пятилетней программе Земессардзе — интенсивный курс, который пройдет в 19-м батальоне боевого обеспечения Земессардзе. Планируется, что обучение объемом не менее 28 дней будет проходить ежегодно в один непрерывный период — примерно в течение месяца. Интенсивный курс особенно подходит спортсменам, студентам, гражданам Латвии, постоянно проживающим за рубежом, а также другим желающим, которые хотят выполнить служебные обязанности в течение одного непрерывного периода в году. В 2027 году интенсивный курс запланирован с 29 июня по 27 июля.
Пятилетняя программа офицера резерва, предназначенная для студентов вузов и колледжей, предусматривает, что общий срок обучения и выполнения служебных задач составит не менее 180 дней. Сейчас освоение программы планируется в объеме 214 дней. Во время службы военнослужащие пройдут курс базовой подготовки, курс младшего инструктора в Добеле, а также курс командира взвода резерва в Латвийской национальной академии обороны, получив навыки самостоятельного выполнения обязанностей и задач командира взвода.
При подаче заявки на программу офицера резерва также можно выбрать ближайшее к месту жительства место службы: 19-й батальон боевого обеспечения 1-й Рижской бригады Земессардзе, 26-й пехотный батальон 2-й Видземской бригады, 36-й батальон боевой поддержки 3-й Латгальской бригады или штаб 4-й Курземской бригады.
Министерство напоминает, что граждане, подавшие заявку добровольно, не будут участвовать в дальнейших случайных отборах в следующих призывах. Добровольно записавшиеся на 11-месячную службу будут получать ежемесячную компенсацию в размере 600 евро. Кроме того, все военнослужащие службы государственной обороны получают компенсацию при увольнении со службы — 1100 евро.
Военнослужащие пятилетней программы Земессардзе и пятилетней программы офицера резерва будут получать компенсацию за дни прохождения службы. В эти дни им также обеспечат питание или компенсацию за питание.
Важным преимуществом является возможность после успешного завершения 11-месячной службы претендовать на бюджетные места в государственных вузах и колледжах на очных и заочных программах, если молодой человек соответствует минимальным требованиям приема конкретного вуза и учебной программы.
Если после завершения добровольной подачи заявок необходимое число военнослужащих не будет набрано, недостающий состав для 11-месячной службы в регулярных силах Национальных вооруженных сил и подразделениях Земессардзе будут комплектовать путем случайного отбора.