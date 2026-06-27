После пугающего шума над Ригой виноватых не нашли: НВС, дума и организаторы авиашоу перекладывают ответственность
Громкий рев военных самолетов над Ригой испугал тысячи жителей, но после полетов выяснилось: никто не считает себя виноватым в том, что людей заранее практически не предупредили.
После громких тренировочных полетов военных самолетов, прошедших в пятницу во второй половине дня, которые застали врасплох и напугали многих жителей Риги, ни одна из сторон не взяла на себя ответственность за недостаточное информирование общественности, сообщает Delfi.lv.
В Национальных вооруженных силах (НВС) пояснили, что полеты, нарушившие покой граждан в пятницу, не были связаны ни с НВС, ни с миссией патрулирования воздушного пространства НАТО в Балтии. Полеты проходили в рамках подготовки к мероприятию Baltic International Airshow 2026, и их выполняли самолеты военно-воздушных сил стран НАТО, приглашенные организаторами. Получив вопросы от населения, НВС поддержали коммуникацию организаторов мероприятия, разместив на платформе X пост, чтобы проинформировать жителей об уже состоявшихся и планируемых тренировочных полетах.
В разделе комментариев к публикации пользователи высказали критику по поводу запоздалого информирования населения.
Как подтвердил Delfi организатор авиашоу Артур Шлосбергс, в пятницу после обеда над Ригой проходили тренировочные полеты истребителя ВВС Венгрии Saab JAS-39C Gripen и самолета ВВС Словении Pilatus PC-9M Hudournik. Что касается оповещения населения, то, как сообщил Шлосбергс, организаторы проинформировали Рижскую думу, чтобы она дальше оповестила общество, но, видимо, они "не оповестили, хотя обычно информировали".
Руководитель отдела внешней коммуникации Рижской думы Синдия Гравере отметила, что на сайте думы информация о тренировочных полетах была своевременно опубликована еще в пятницу утром. Она подчеркнула, что центр жителей микрорайонов также проинформировал население, однако обязанность предупредить людей о полетах на самом деле лежала на Baltic Airshow, которое является организатором авиашоу.