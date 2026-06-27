После пугающего шума над Ригой виноватых не нашли: НВС, дума и организаторы авиашоу перекладывают ответственность

В Национальных вооруженных силах (НВС) пояснили, что полеты, нарушившие покой граждан в пятницу, не были связаны ни с НВС, ни с миссией патрулирования воздушного пространства НАТО в Балтии. Полеты проходили в рамках подготовки к мероприятию Baltic International Airshow 2026, и их выполняли самолеты военно-воздушных сил стран НАТО, приглашенные организаторами. Получив вопросы от населения, НВС поддержали коммуникацию организаторов мероприятия, разместив на платформе X пост, чтобы проинформировать жителей об уже состоявшихся и планируемых тренировочных полетах.